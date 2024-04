Google zieht den Stecker – jetzt ist für Millionen Nutzer alles aus!

Alles ist aus und vorbei, eine kleine Ära geht ein für alle Mal zu Ende. Erst im vergangenen Jahr sorgte Google für einen regelrechten Paukenschlag. Der Konzern stellte auf einmal 14 seiner Dienste ein.

Und auch in diesem Jahr setzt Google weiter den Rotstift an – mit schweren Folgen für Millionen von Nutzern. 2018 hatte der Online-Riese auch versucht, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Doch sechs Jahre später ist es jetzt vorbei.

Google zieht die Reißleine!

Google Podcast kam, funktionierte – und scheiterte. Trotz mehr als 500 Millionen Nutzern, guten Sterne-Bewertungen und 700.000 aktiven Nutzern ist der Musik-Streamingdienst nach Ansicht des US-Unternehmens kläglich gescheitert, berichtet jetzt „Inside Digital“. Der Grund: Scheinbar ist die beträchtliche Nutzerzahl doch zu gering, als dass Google die App weiter betreiben will. Vermutungen liegen nahe, dass die Anwendung zu spät kam.

Die Konkurrenz im Musik-Streaming-Bereich ist mittlerweile groß. Neben Spotify können Nutzer auch über Apple Podcast, Amazon Music oder Deezer ihrem Lieblingspodcast lauschen.

Schon im April ist Schluss

Nutzern bleibt tatsächlich nur noch wenig Zeit, sich eine neue Podcast-App zuzulegen. Denn schon im April ist mit der Podcast-App von Google Schluss. Der US-Konzern schiebt seine Podcasts zum Konkurrenten YouTube Music rüber. „Für Hörer kombinieren wir die Welt der Musik, die sie bereits lieben, mit Podcasts, die von ihren Lieblingsschöpfern und -künstlern bereitgestellt werden“, heißt es.

