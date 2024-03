Google macht Rolle vorwärts – Nutzer werden es direkt bemerken

Ohne Google Maps geht kaum etwas. Ob auf dem Weg in den Urlaub oder auf der Suche nach einem neuen Restaurant in der Stadt – die meisten Menschen nutzen den Online-Kartendienst, um von A nach B zu kommen. Sage und schreibe 278,6 monatliche Millionen Nutzer sind nach eigenen Angaben 2023 registriert!

Doch bald soll sich auf der Plattform alles ändern. Ein großes Update steht an.

Immer wieder erneuert der Techriese Google seinen Online-Kartendienst. Nun soll ein Update mal wieder eine große Änderung bringen, von der vor allem Unternehmen profitieren sollen. Künftig wird es möglich sein, bei Google Maps Beiträge von Social-Media einzubinden.

Schon seit längerem bietet Google die Funktion „Google Business Profiles“ an, was Unternehmen ermöglicht, nicht nur in Suchergebnissen, sondern auch auf Google Maps zu erscheinen. Darüber können beispielsweise Öffnungszeiten, Fotos und Beiträge hinzugefügt werden, die den Usern dann auch auf Maps erscheinen.

Auch interessant: Whatsapp neue Funktionen: Nutzer erhalten plötzlich Nachricht – DAS hat es damit auf sich

Das neuste Update ermöglicht jetzt auch, die Social-Media-Einträge der Unternehmen in Google Maps einbetten. Das Online-Techmagazin „Search Engine Journal“ berichtet, dass der Techriese Beiträge von Instagram, Facebook und weiteren sozialen Netzwerken integrieren wird. Damit soll es Kunden erleichtert werden, ein umfassendes Bild von der Online-Präsenz eines Unternehmens zu erhalten.

Unternehmen werden profitieren

Um von diesem neuen Angebot zu profitieren, müssen Unternehmen ihre Social-Media-Profile in ihrem Business Profil hinterlegen. Damit soll es potenziellen Kunden erleichtert werden, Informationen über das Unternehmen über Social Media zu erlangen. Wenn User nach dem Unternehmen auf Google Maps suchen, können sie direkt die Beiträge sehen.

Das könnte dich auch interessieren:

„Ob Restaurant, Einzelhandel oder Dienstleistung – über Ihr Profil können potenzielle Kunden einfach und direkt mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten und sich beispielsweise die Speisekarte ansehen oder Angebote anfordern“, preist Google die Funktion an. Mit dem Hinzufügen der Social-Media-Profile wird dieses Angebot jetzt um eine wichtige Funktion erweitert.