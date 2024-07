Kleinanzeigen: Verkäufer suchen – Mit DIESEN Tricks kannst du Nutzer finden

Du willst auf Kleinanzeigen einen bestimmten Verkäufer suchen und nicht nur das! Im besten Fall auch noch finden? Kein Scherz: So einfach ist das gar nicht! Auf Kleinanzeigen findet man normalerweise so gut wie alles – nicht so aber in diesem Fall!

Um auf Kleinanzeigen einen Verkäufer zu suchen oder einen Nutzer zu finden, musst du schon ganz schön tief in die Trickkiste greifen und Umwege gehen. Und das hat auch einen Grund. Aber keine Panik! Wir helfen bei der Suche! Alles, was du wissen musst, erfährst du hier:

Auf Kleinanzeigen nach Verkäufer suchen – geht das?

Warum du auf Kleinanzeigen selbst keine Nutzer suchen beziehungsweise Profilseiten finden kannst, begründet das Unternehmen damit, dass Kleinanzeigen als anonyme Plattform konzipiert sei und nicht als Community im Sinne einer Social Media. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, andere Nutzer zu suchen. Auch wenn man dafür Umwege einschlagen muss.

Auf Kleinanzeigen findet man so gut wie alles. Will man aber nach einem bestimmten Verkäufer suchen, geht das nur über Tricks. (Symbolbild) Foto: ranczandras

Wenn man von einem Verkäufer besonders beeindruckt war oder Produkte gerne mit anderen teilen möchte, ist es hilfreich, die Profilseite wiederzufinden. Manche Nutzer bieten ja auch nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen an, wie beispielsweise handwerkliche Arbeiten, Nachhilfe oder Haustierbetreuung. Wenn man mit der erbrachten Dienstleistung zufrieden war, möchte man möglicherweise den Anbieter erneut kontaktieren oder anderen von seiner Erfahrung berichten, ihn vielleicht sogar weiterempfehlen.

Kleinanzeigen: Verkäufer suchen – aber wie?

Es gibt verschiedenste Gründe, warum man jenen Shop dieses einen Verkäufers oder jenes Profil dieser einen Nutzerin ausfindig machen möchte. Die direkte Suchfunktion auf Kleinanzeigen hilft bei dieser Mission aber leider nicht. Zwar sei es möglich, Nutzernamen oder Nutzer-ID in das Suchfeld einzugeben – zum gewünschten Ergebnis führe das aber nicht, heißt es von Kleinanzeigen.

+++ Angebot bei Kleinanzeigen zurückziehen – DAS musst du beachten +++

Weder auf der Website noch in der App gibt es eine direkte Suchfunktion, um nach Nutzernamen oder Profilseiten zu suchen. Du merkst, die Suche nach einem Verkäufer auf Kleinanzeigen ist gar nicht mal so einfach, wie man zunächst denkt.

Kleinanzeigen Verkäufer finden – mit DIESEN Tipps!

Um dir die leidige Suche gleich von vornherein zu sparen, gibt es schon mal einen Trick: das Abonnieren! Wenn du also jemanden entdeckst, der tolle Angebote hat oder den du später noch einmal kontaktieren möchtest, kannst du dieser Person einfach folgen und seine Profilseite abonnieren. Wir erklären, wie das geht.

Wer auf Kleinanzeigen einem Verkäufer folgt, kann sich später eine lange Suche sparen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf Kleinanzeigen Verkäufer finden (fast) leicht gemacht

Klicke auf das Angebot der Person und scrolle bis zum Benutzernamen – sagen wir mal ganz nach Klischee: der Verkäufer nennt sich Mustermann. Unter dem Benutzernamen wird dir der Button „Folgen“ angezeigt, den du auch auf dessen Profilseite findest. Auf dem Profil selbst siehst du alle aktuellen Inserate von deinem Mustermann.

Wenn du jetzt auf „Folgen“ klickst, bekommst du regelmäßig Benachrichtigungen über neue Angebote. Du willst keine Benachrichtigungen? Auch kein Problem! Die kannst du einfach in den Einstellungen deaktivieren; den Account findest du weiterhin unter deinen „Favoriten“. Hast du diese Option genutzt, kann dir das schon mal Zeit und Mühe sparen. Hast du die Chance aber verpasst, musst du dich auf Umwege einstellen.

Kleinanzeigen Verkäufer suchen – HIER lohnt sich ein Blick

Falls du im Vorfeld bereits Kontakt zu deinem Mustermann-Verkäufer hattest, dann hast du vielleicht sogar Glück. Schau mal in deinen Nachrichten, ob du den Chat wiederfindest. Wenn ja, kannst du aus dem Nachrichtenverlauf direkt auf die Profilseite zugreifen. Aber Achtung! Für jede Lösung ein Problem:

Die Chats auf Kleinanzeigen sind nicht dauerhaft gespeichert. Im Zweifel ist die komplette Unterhaltung einfach weg. Aber auch das ist nicht unbedingt ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken – es folgt Pro Tipp Nummer 1!

Auf Kleinanzeigen kann man in den Chats und Benachrichtigungen Verkäufer finden, zu denen man schon Kontakt hatte. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Wirestock

Schon gewusst? Jedes Mal, wenn ein Nutzer dir über Kleinanzeigen eine Nachricht schreibt, erhältst du darüber on top eine Benachrichtigung an deine hinterlegte E-Mail-Adresse. Da lohnt sich mal der kleine Umweg und ein Blick in dein E-Mail-Postfach. Die Benachrichtigung enthält nämlich die Nachricht des Nutzers sowie dessen Nutzernamen. Problem gelöst? Na ja.

Vorausgesetzt ist ja immerhin, dass du mit dem Verkäufer schon auf irgendeine Weise auf Kleinanzeigen interagiert hast. Ist das nicht der Fall, sollten jetzt aber immer noch nicht alle Stricke reißen. Bevor du die Hoffnung bei deiner Suche nach dem Kleinanzeigen-Mustermann aufgibst, kommt jetzt möglicherweise dein Retter in der Not!

+++ Kleinanzeigen: Käufer zahlt nicht – was kann man machen? +++

Pro Tipp Nummer 2: Mit etwas Glück hilft dir bei der Suche jetzt hoffentlich und endlich Google weiter – oder eine andere Suchmaschine deiner Wahl. Dafür brauchst du einen speziellen Code. Die Sache hat aber leider mehr als nur einen Haken.

Kleinanzeigen: Verkäufer suchen – Mit DIESEM Code kannst du Nutzer finden

Zunächst ist schon mal vorausgesetzt, du erinnerst dich überhaupt an den Nutzernamen. Den brauchst du nämlich zur Eingabe in das Suchfeld der Suchmaschine. Aber auch dann hängt der Erfolg deiner Suche noch von anderen Faktoren ab.

Wer auf Kleinanzeigen einen bestimmten Verkäufer suchen und finden will, dem kann möglicherweise ein Code weiterhelfen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pond5 Images

Probiere einmal auf Google oder einer anderen Suchmaschine den Code site:kleinanzeigen.de und nach einem Leerzeichen den Nutzernamen ins Suchfeld einzugeben. In diesem Beispiel schreibst du also ins Suchfeld: site:kleinanzeigen.de Mustermann

Und voilà! Die Suchmaschine sollte dir jetzt eine Übersicht über alle Angebote präsentieren, die unter dem entsprechenden Nutzernamen gerade öffentlich sind. Dafür sorgt der Code „site:“, der ausschließlich diese eine Homepage nach exakt dem Wort durchforstet, das du angegeben hast. Diese Methode ist zwar praktisch, hat aber gerade bei solchen Namen wie „Mustermann“ so ihre Tücken. Und das ist nicht das einzige Problem.

Kleinanzeigen: Suche mit Code – DAS musst du beachten

Kleinanzeigen sagt dazu, dass dieser Umweg am besten funktioniere, mit eindeutigen Benutzernamen. Bei häufig verwendeten Namen wie eben der Klassiker „Mustermann“ oder auch stark anonymisierten Nutzernamen könne es sein, dass du anstatt der gewünschten Profilseite zu anderen Seiten bei Kleinanzeigen geleitet wirst. Diese Seiten würden dann zwar dein Suchwort irgendwo im Text enthalten, aber womöglich nicht das gewünschte Profil.

Wenn du dich erinnerst, was dein Mustermann inseriert hat, kannst du den Code noch um entsprechende Keywords ergänzen. Vielleicht hast du damit dann doch noch Glück. Allerdings klappt das nur unter einer bestimmten Bedingung!

Wer auf Kleinanzeigen einen Nutzer finden will, muss Umwege einschlagen. Ist der Nutzername eindeutig, funktioniert vielleicht ein ganz bestimmter Trick. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia

Der Umweg über die Suchmaschine funktioniert nämlich nur, wenn die Profilseite auch aktuelle Anzeigen inseriert hat. Ansonsten wird deine Suchanfrage leider ins Leere laufen.

Fassen wir also zusammen: Selbst ohne eine direkte Suchfunktion für Profilseiten auf Kleinanzeigen gibt es verschiedene Möglichkeiten, um bestimmte Nutzer zu finden. Jede Methode hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Es kommt am Ende darauf an, wie eindeutig der Nutzername ist und wie aktuell die Anzeigen sind.

Tricks zur Nutzersuche:

Kleinanzeigen: DIESE Tricks helfen bei der Nutzersuche

Abonnieren von Profilseiten: Folgen-Button nutzen.

Nachrichtenverlauf nutzen: Chatverlauf durchsuchen, Profilseite über Chatverlauf aufrufen.

Überprüfung von E-Mails: Kleinanzeigen sendet Nutzernamen in Nachrichten per E-Mail.

Externe Suchmaschinen nutzen durch Eingabe mit speziellem Code: site:kleinanzeigen.de Nutzername

Du willst einen Nutzer wiederfinden, weil du glaubst, er ist ein Betrüger? Hier erfährst du, wie du Fake-Verkäufer oder Abzocker entlarven kannst: Kleinanzeigen: Fake Käufer, Verkäufer oder Anfragen? SO kannst du sie erkennen >>>.