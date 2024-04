Sparkasse, Volksbank und Co.: Kunden können plötzlich nicht mehr mit Karte bezahlen – DAS steckt dahinter

In ganz Deutschland haben Kunden der Sparkasse, Volksbank und Co. am Donnerstag (4. April) plötzlich große Probleme bei der Kartenzahlung.

Bereits in den frühen Morgenstunden machte sich der Störungsmelder nahezu aller Banken bemerkbar. Die Hintergründe, wie es zu der Störung überhaupt kommen konnte, sind bislang unklar.

Sparkasse, Volksbank und Co.: Keine Kartenzahlung möglich

Wer in den Morgenstunden des 04. April vorhatte, per EC-Karte sein Geld auszugeben, der musste wahrscheinlich schnell feststellen, dass das bargeldlose Bezahlen nicht so recht funktionieren wollte. Ein Blick auf den Störungsmelder „allestörungen.de“ zeigte deutlich: Besonders bei der Sparkasse kam es am Donnerstagmorgen zu knapp 1100 Störungen. Auch die Commerzbank und die Volks- und Raiffeisenbanken waren betroffen.

+++ Sparkasse: Neue Funktion für Online-Banking? DARAUF sollten Kunden ganz genau achten +++

Einige Sparkassen-Kunden konnten bereits nach wenigen Stunden aufatmen. Zumindest vonseiten der Banken sollte das Problem nämlich im Laufe des Vormittags behoben worden sein, wie der „Kölner Stadtanzeiger“ zuletzt berichtete. An einigen anderen Stellen kommt es allerdings wohl doch noch zu Problemen.

Weitere Themen:

Dass es beim Bezahlen an der Kasse zu Komplikationen kam, lag allerdings nicht an einem technischen Defekt der Lesegeräte. Wie sich nur wenig später herausstellte, funktionierten in ganz Deutschland die EC-Karten von Sparkasse, Volksbank und Co. nicht. Die meisten Kreditkartenkarten konnten hingegen ganz normal zum Bezahlen genutzt werden.

Wie viele Banken am Ende des Tages tatsächlich von der Störung betroffen waren, wurde bis jetzt noch nicht geklärt.