Galeria Karstadt schließt Warenhäuser: Rewe-Kunden schauen plötzlich ganz genau hin

Paukenschlag in der Kaufhaus-Branche! Bitter genug, dass Galeria Karstadt zahlreiche Filialen schließen muss (wir berichteten). Doch jetzt schauen plötzlich Rewe-Kunden genau hin, was aus den Kaufhäusern wird. Denn: Die Rewe-Gruppe erwägt, Supermärkte in den alten Galeria Karstadt-Filialen zu eröffnen! Ein Sprecher teilte mit, dass man sich bereits in Gesprächen mit den Immobilien-Eigentümern befinde.

Der Sprecher gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“ (dpa): „Selbstverständlich sind für Rewe und Penny Erdgeschossflächen von Warenhäusern in sehr gut frequentierten Innenstadtlagen und Fußgängerzonen von Interesse, da hier eine qualifizierte Nahversorgung in langjährig etablierten Standorten übernommen werden kann.“

Galeria Karstadt schließt Warenhäuser

Wie viele der Galeria-Standorte letztlich für Rewe in Betracht kommen, wollte der Sprecher nicht konkretisieren. Klar ist, dass die Kaufhaus-Kette sich im laufenden Insolvenzverfahren neu ausrichten will. Künftig sollen mehr Flächen von externen Partnern betrieben werden.

Man verhandle bereits mit einem Lebensmittelhändler, für die mindestens 30 der verbleibenden 76 Galeria-Filialen interessant sein könnten, so Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Bis Ende August werden 16 der aktuell noch 92 Filialen schließen. Ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und der Beteiligungsfirma BB Kapital möchte Galeria Karstadt übernehmen.

Rewe könnte mehrere Filialen übernehmen

Insolvenzverwalter Denkhaus legte bereits einen Insolvenzplan beim zuständigen Amtsgericht Essen vor. Sollten die Gläubiger diesen Plan am 28. Mai annehmen und der dann erneut vor Gericht bestätigt wird, kann die Übernahme vonstattengehen. Es bleibt weiterhin spannend… (mit dpa)