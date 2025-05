Rewe: Kunde schaut bei Putenfleisch genauer hin – „Dreister Beschiss“

Du gehst regelmäßig bei Rewe einkaufen? Dann könnte es sich für dich lohnen, die Produkte nach dem Kauf genauer unter die Lupe zu nehmen. Genau das hat ein Kunde offenbar mit dem Putenfleisch der „Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg“ gemacht und äußerte daraufhin Kritik in den sozialen Medien.

Auf Reddit gibt es klare Vorwürfe in Form eines Posts. Konkret heißt es dort: „Gestern zwei Packungen davon im Rewe gekauft. Bei beiden circa 200 Gramm zu wenig Inhalt.“ Auf einem Foto ist das Fleisch auf einer Wage zu sehen, welche 315 Gramm anstatt 510 Gramm anzeigt. Das sorgt jetzt für Wirbel.

Rewe: Kunden äußern harte Kritik

In den Kommentaren heißt es: „Das ist dreister Beschiss“ und „Da würde ich einfach wieder mit hingehen und mich beschweren“ Andere User zweifeln hingegen an der Anzeige der Waage und schreiben: „Da ging vielleicht die Maschine nicht.“ Doch was sagt eigentlich Rewe selbst zu den Anschuldigungen?

Auf Anfrage von DER WESTEN hat Rewe das entsprechende Rückstellmuster intern überprüft und konnte dabei keine Unstimmigkeiten feststellen. Das überprüfte Muster wies laut einer Sprecherin ein konform preisausgezeichnetes Gewicht auf. Man könne zudem bestätigen, „dass die Kontrollaufzeichnungen vom Herstellungstag dieser Charge, die Konformität des überprüften Musters belegen“, heißt es.

Kunden können bei Fehlern handeln

Für die Gewichtsbestimmungen der Fertigpackungen setzen die Mitarbeiter auf geeichte Waagensysteme. Fertigpackungen, in denen sich die Lebensmittel befinden, werden im geschlossenen Zustand gewogen und gleich danach mit einem entsprechenden Etikett gekennzeichnet. „Da die Verpackungen alle zum Zeitpunkt der Verwiegung verschlossen sind, ist eine nachträgliche Beeinflussung der Ware ausgeschlossen“, erklärt die Sprecherin weiter. Solltest du trotzdem mal einen Fehler feststellen, musst du ihn nicht einfach hinnehmen.

„Kundinnen und Kunden, die solche Fehler feststellen, können die Produkte im Markt jederzeit reklamieren und erhalten selbstverständlich den vollen Verkaufspreis zurückerstattet“, heißt es weiter. Die Produkte von Rewe zu überprüfen, könnte in einigen Fällen also durchaus sinnvoll sein – zumindest wenn die Anzeige der Waage stimmt.