Gabi bekommt Herzenswunsch erfüllt – kurz danach ist sie tot

Wenn einem nicht mehr viel Zeit im Leben bleibt, sieht man vieles mit anderen Augen. Dazu gehören auch Ziele und Wünsche, die man zu gesunden Lebzeiten hatte. Für die todkranke Gabi war es am Ende nur noch ein Herzenswunsch, den sie in den letzten Wochen ihres Lebens erfüllen wollten.

Das Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) machte es für Gabi und ihre Schwestern möglich. Ein Jahr danach erhalten die Ehrenamtlichen rührende Zeilen.

Gabi hat nur noch einen letzten Wunsch

Auf Facebook teilt das Wünschewagen-Team die Geschichte von Gabi. Bereits im November 2023 lernten die Wunscherfüllerinnen aus Rheinland-Pfalz, Susanne und Tanja, die todkranke Gabi kennen. Ihre Schwester Marlene hatte die Ehrenamtlichen kontaktiert, wie sie in ihrem Brief ein Jahr später resümiert: „Unsere Schwester Gabi wünschte sich so sehr, zum Konzert von André Rieu nach Köln zu fahren. Aus diesem Grund wandte ich mich an das Team des ASB-Wünschewagens Rheinland-Pfalz.“

Am 25. November 2023 dann war es so weit. „Die Wunscherfüllerinnen kamen mit dem Wünschewagen nach Cochem, um unserer todkranken Schwester den großen Wunsch zu erfüllen.“ Zuerst ging es gemeinsam Abendessen „und ehe wir uns versahen, saß Gabi mit strahlenden Augen und einem fröhlichen Lächeln im Wünschewagen. Unsere Schwester strahlte! Sie strahle vor Glück und Aufregung“, erinnert sich Marlene.

Frau stirbt nach André-Rieu-Konzert

In der Lanxess-Arena in Köln war dann schon alles für die Frauen vorbereitet. „In der fünften Etage waren in einer Loge Plätze für uns reserviert. Gabi hatte einen wunderbaren Blick auf die Bühne. Das Konzert war so wunderschön, Gabi so glücklich und einige Male sah ich Glückstränchen bei ihr.“ Die todkranke Frau bewegte sich so gut sie konnte zur Musik, strahlte und genoss die Zeit. Ein weiteres Highlight: „An diesem Abend haben wir gemeinsam sogar noch ein Kölsch getrunken – es war ihr letztes!“

Tatsächlich starb Gabi kurz nach dem besonderen Abend. Am 27. November, zwei Tage nach dem Konzert, fiel die Frau morgens aus ihrem Bett. Mit Knochenbrüchen kam sie ins Krankenhaus, an Weihnachten 2023 „schlief sie für immer ein“, berichtet Marlene in ihrem Schreiben an die Wunscherfüllerinnen. „Dem Team des ASB-Wünschewagen war es gelungen, Gabi vier Wochen vor ihrem Tod ihren Wunsch zu erfüllen.“ Dafür dankt ihnen die ganze Familie von Herzen.