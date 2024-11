Führerschein erst mit 26? Irre Forderung aus Berlin macht die Runde

Aufgemotzte Autos, illegale Straßenrennen und viel Gehupe: Auf deutschen Straßen finden statistisch gesehen jeden (!) Tag fünf illegale Rennen statt. Sie enden nicht nur mit hohem Spritverbrauch, nein, es gibt dabei auch oft Verletzte und sogar Tote.

Am Steuer sitzen vor allem junge Männer zwischen 20 und 26 Jahren. Diese verbotenen Rennen werden laut Innenministerium besonders häufig in Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln registriert. Deshalb fordert der Berliner Verkehrsforscher Andreas Knie jetzt eine radikale Lösung!

Führerschein ab 26: Verkehrsexperte mit radikalem Vorschlag

Sein Vorschlag? Männer sollten erst mit 26 Jahren den Führerschein machen dürfen! Dieser Schritt soll den Drang zum Illegalen stoppen und somit Leben retten. Gemeint ist, dass illegale Straßenrennen bereits seit 2017 verboten sind. Wer an einem Rennen teilnimmt oder es organisiert, muss mit einer saftigen Geldstrafe oder sogar mit zwei bis zehn Jahren Haft rechnen.

Was viele nicht wissen: Es müssen nicht immer zwei oder mehr Teilnehmer am Rennen teilnehmen. Im Strafgesetzbuch gibt es auch den Tatbestand „Alleinrennen“ oder „Alleinrasen“ (§ 315d StGB).

Knie ortet das Problem so in der jugendlichen Risikobereitschaft ein. So betont der Verkehrsexperter vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gegenüber „RBB24“: „Wenn die Unfälle durch Raserei nicht abnehmen, muss darüber gesprochen werden, ob Männer erst mit der Vollendung des 26. Lebensjahres einen Führerschein bekommen sollten.“

Illegale Straßenrennen: Was tun, wenn man Zeuge wird?

Jedoch dürfte ein Führerschein für Männer erst ab 26 Jahren nur sehr mühsam durchzusetzen sein. Deshalb hat der Forscher einen anderen Lösungsansatz: Nach dem Vorbild des Motorradführerscheins sollten Führerscheinneulinge vorerst nur schwächer motorisierte Fahrzeuge fahren dürfen.

Doch wie verhält man sich eigentlich, wenn man Zeuge eines illegalen Autorennens wird? Nun, zunächst einmal sollte man sich nicht provozieren lassen und dann genügend Abstand zu allen Beteiligten halten. Ebenfalls ist es ratsam, die Polizei anzurufen.

Der Verkehrsexperte fordert aber nicht nur das, sondern betonte gegenüber „RBB24“ auch, dass er höhere Strafen für Geschwindigkeitsübertretungen fordert. Außerdem merkte er an: „Zu schnell fahren zieht noch keine gesellschaftliche Ächtung nach sich. Die fehlt noch. Dann könnte sich etwas ändern.“