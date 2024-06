Frau erlebt Horror-Trip auf Mallorca: „Wie in der JVA“

Ein Urlaub sollte die Zeit im Jahr sein, um einmal richtig abschalten zu können – ganz egal ob beim Relaxen am Strand oder beim Feiern bis in die Morgenstunden. Auf Mallorca ist beides möglich.

Für eine junge Frau blieb der Aufenthalt auf der Insel allerdings alles andere als in guter Erinnerung. Bereits direkt nach der Landung am Flughafen startete für die Urlauberin ein regelrechter Horror-Trip.

Mallorca-Urlauberin kommt an den Rand der Verzweiflung

Schuld daran dürfte in erster Linie die Unterkunft der Reisenden gewesen sein. Via Instagram teilte die Frau als Beweismaterial mehrere Eindrücke ihrer gebuchten Bleibe: „Das sieht aus wie in einer JVA hier drin!“ Tatsächlich wirkte die Einrichtung im Video eher spärlich: Neben einem Plastik-Gartenstuhl auf dem Balkon mit Blick auf die Fassade des angrenzenden Wohnblocks erwartete die Urlauberin im Schlafzimmer lediglich ein dünnes Betttuch auf der Matratze.

Wirklich warm dürfte es im Hotelzimmer der jungen Frau allerdings auch nicht sein – denn: „Die Heizung funktioniert nicht. Ich bin hundertprozentig nach diesem Urlaub krank.“ Der erste Blick ins Bad machte die Situation dann auch nicht mehr besser. „Absolut ekelhaft“, stammelte die Ballermann-Touristin und vermutete unter den Fliesen der Dusche bereits erste Schimmelpilze.

Mallorca: Meinung der anderen Touristen ist gespalten

Begeisterung sieht definitiv anders aus. Dabei hat die Urlauberin mit dem Preis für 65 Euro pro Nacht doch ein echtes Schnäppchen an der Playa ergattert. Die Reaktionen der anderen Reisenden im Netz sind jedenfalls gespalten. „Reicht doch zum Ausnüchtern!“ und „Was willst du im Hotel? Bist doch eh nur 6-7 Stunden am Tag im Zimmer!“ lauteten beispielsweise zwei Kommentare von Nutzern, die den Ekel der Frau offenbar nicht wirklich nachvollziehen können.

Doch es gibt auch noch eine verständnisvollere Seite. „Warum tut man sich das an? Da bleibe ich doch lieber zu Hause“, schrieb zum Beispiel eine andere Userin. Auch zahlreiche Empfehlungen von anderen Unterkünften waren in den Kommentaren zu finden. Ob die Reisende schlichtweg ein mangelhaftes Zimmer erwischt hat und wie es wirklich um die Bleibe in Arenal steht? Das Hotel hat sich auf Nachfrage unserer Redaktion dazu bisher jedenfalls noch nicht geäußert.