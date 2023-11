Flughafen in Spanien: Touristen müssen Flieger plötzlich verlassen – der Grund ist ungeheuerlich

Manchmal scheint es so, als ob man sich alles erlauben kann, wenn man reich und berühmt ist. Das Gefühl hatten wahrscheinlich jetzt rund 80 Passagiere am Flughafen in Spanien.

Denn obwohl ihr Flugzeug schon bereit fürs Boarding war, mussten die Passagiere plötzlich auf ihren Flieger nach Madrid verzichten. Es gab anscheinend „wichtigere“ Fluggäste…

Flughafen in Spanien: Fußballer „kapern“ Touristen-Flieger

Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die sich am Flughafen der spanischen Stadt Vigo am Samstagabend (4. November) ereignete. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen hatte der Flug nach Madrid bereits 80 Minuten Verspätung. So weit, so normal. Doch dann kam der Hammer am Flughafen in Spanien: Obwohl das Boarding inzwischen gestartet war, mussten die rund 80 „Normalo“-Passagiere das Flugzeug wieder verlassen, wie die Zeitung „Faro de Vigo“ berichtet.

Der unglaubliche Hintergrund: Die Fußballspieler und der Trainerstab des berühmten FC Sevilla waren anscheinend wichtiger. Denn sie durften das Flugzeug kurzerhand „kapern“, um zurück nach Sevilla zu reisen.

Passagiere verpassen Anschlussflüge

Die Fußball-Profis warteten wohl ebenfalls am Flughafen in Spanien, um nach ihrem Auswärtsspiel bei Celta de Vigo (1:1) wieder nach Hause zu fliegen. Doch ihre Maschine fiel wegen eines technischen Defekts aus. Die Fluggesellschaft Air Nostrum kam dann auf die Idee, den Flieger der Madrid-Reisenden zu nutzen.

Die waren natürlich nur wenig begeistert, dass die berühmten Fußballer Vorrang hatten und beschwerten sich reihenweise bei der Fluggesellschaft und auch in den sozialen Netzwerken. Denn viele verpassten dadurch auch ihre Anschlussflüge. Am Sonntag (5. November) entschuldigte sich die Fluggesellschaft Air Nostrum dann auch bei den Passagieren und sprach von einem „bedauerlichem Fehler des Unternehmens“. Zudem sollen die Fluggäste eine Entschädigung erhalten. Das ist ja auch das Mindeste!

