Flughafen Düsseldorf: Jetzt darf es jeder wissen – Airport plaudert es selbst aus!

Diesen Sommer schauten Urlauber am Flughafen Düsseldorf blöd aus der Wäsche, denn eine Fluggesellschaft stellte ihren Betrieb komplett ein. Bald soll sich dies jedoch endlich wieder ändern und ein Reiseziel ist endlich erreichbar. Dies enthüllen die Flugplandaten für den kommenden Winter.

+++ Flughafen Dortmund: Georgien-Fan reist für Türkei-Spiel an – kurz darauf klicken die Handschellen +++

Die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Etihad Airways, verbindet eigentlich die Hauptstadt Abu Dhabi mit NRW. Diesen Sommer wurden jedoch alle Flüge vom Flughafen Düsseldorf eingestellt und die Fluggesellschaft war überhaupt nicht mehr am Flughafen vertreten.

Flughafen Düsseldorf: Fluglinie kehrt zurück

Der Flughafen veröffentliche kürzlich den Winterflugplan. Dieser kündigt eine große Änderung an: Etihad wird ab Oktober wieder regelmäßig den Flughafen Düsseldorf bedienen. Wie Airliners.de berichtet, wird dreimal wöchentlich immer dienstags, donnerstags und samstags ein Flug angeboten werden. Damit ist die Reise nach Abu Dhabi wieder von Düsseldorf aus möglich.

Damit wird wenigstens die Reise Winter 2024/25 deutlich entspannter und einfach für Reisende sein. Den Flugplänen kann man ebenfalls entnehmen, dass man als Flugzeug plant eine Boeing 787-9 zu nutzen Man kann sich also am Flughafen Düsseldorf zukünftig wieder über die Fluggesellschaft Eithad freuen.

+++ Flughafen in NRW vor dem Aus? Jetzt herrscht Gewissheit +++

Jedoch gibt es weitere gute Nachrichten für diejenigen, die regelmäßig nach Abu Dhabi fliegen. Gegenüber Airliners.de berichtet eine Sprecherin des Flughafens, dass die Fluggesellschaft ab diesem Winter die Strecke ganzjährig bedienen wird. Man muss also keine Angst haben, dass Eithad diesen Sommer wieder aus Düsseldorf verschwindet.

NRW und Abu Dhabi wieder verbunden

Der Sommerflugplan am Flughafen Düsseldorf begann im März und wird im Oktober enden. Die Fluglinie Etihad Airways hat in dieser Zeit alle Flüge in Düsseldorf eingestellt, obwohl diese pandemiebedingt auch in dem Jahr 2023 nur sehr eingeschränkt den Flughafen in NRW bedienen konnte.

Dies ändert sich jedoch in dem kommenden Winterflugplan. Ab Oktober wird Eithad wieder dreimal die Woche den Flughafen Düsseldorf bedienen. Urlauber können sich also freuen, denn die Strecke von Düsseldorf nach Abu Dhabi ist endlich wieder verfügbar.