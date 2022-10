Fastfood-Mitarbeiter einer bekannten Kette schocken mit Video – ekelhaft, was sie mit dem Essen machen

Ein saftiger Burger mit einem ordentlichen Patty belegt, knusprige Pommes und deftiges Fleisch: Bei diesem Anblick gerät so mancher Fastfood-Fan ins Schwärmen. Doch was hinter den Kulissen mancher Restaurants abläuft, dürfte vielen den Appetit gehörig vergehen lassen.

Erst kürzlich sorgten die Recherchen von Journalist Günter Wallraff und seinem Team rund um Burger King für heftige Schlagzeilen: RTL zeigte in einer Dokumentation Zustände, die Fastfood-Liebhaber in Schockstarre versetzten. Dort unter anderem zu sehen: Mäuse in der Küche, Mitarbeiter, die bereits abgelaufene Waren verwenden oder vermeintlich vegane Burger, die mit nicht-veganen Zutaten herausgegeben werden.

Video aus einer KFC-Filiale schockt Fastfood-Fans

Doch anscheinend hat nicht nur Burger King mit Hygiene-Problemen zu kämpfen. „The Sun“ berichtet von einem Video, welches KFC-Mitarbeiter nach Ladenschluss zeigen soll. Und auch bei diesem Anblick dürfte sich bei Kunden der Magen umdrehen.

Ein TikTok-Nutzer hat das schockierende Filmmaterial online gepostet. Der Kurz-Clip soll angeblich in einem Restaurant in Brisbane, Australien, gedreht worden sein und trägt die Überschrift „Schließzeit“. In dem Video ist zu sehen, wie Mitarbeiter an dem Fleisch herumlecken und mit Essen in der Küche werfen.

Fastfood: Hähnchen und Pommes fliegen durch die Gegend

Eine junge Frau hält ihren Mund dabei ganz dicht an einem Hähnchen-Behälter. Der Rest der Gruppe wird dabei gefilmt, wie sie unter anderem Pommes, Salat und Brathähnchen durch den Raum werfen. Ein weiterer Mitarbeiter greift sich eine Handvoll Salat und beißt hinein – dann lässt er das Grünzeug in den Behälter zurückfallen.

Das Video löst zahlreiche Reaktionen bei KFC-Fans aus, wurde über eine halbe Millionen mal aufgerufen. Viele äußern sich besorgt über die Hygienezustände. „Warte, passiert das tatsächlich mit dem Essen nach dem Feierabend?“, fragt beispielsweise ein TikTok-Nutzer fassungslos. „The Sun“ hat KFC um ein Statement zu dem Küchen-Vorfall gebeten. Bislang gab es noch keine Antwort.