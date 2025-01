Explosion bei Bosch! Zwei Tote

Tödlicher Arbeitsunfall bei Bosch in Reutlingen! Auf dem Firmengelände in Baden-Württemberg gab es am Dienstagmorgen (21. Januar) eine Gasexplosion, bei der zwei Mitarbeiter starben.

Bisher kann sich weder Bosch noch die Polizei das Gasleck erklären. Auslöser soll zumindest eine Silan-Gasflasche gewesen sein, die im Freien auf dem Gelände stand.

Bosch: Explosion auf Firmengelände mit 2 Toten

Gegen 8.00 Uhr am Morgen waren die Warnanlagen angeschlagen, nachdem ein Leck an einer Silan-Gasflasche festgestellt worden war. Dann habe der Inhalt mit der Luft reagiert. Zwei Mitarbeiter, die der Ursache des Lecks auf den Grund gehen wollten, wurden von der Wucht erfasst.

Ein 52-Jähriger sei noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Sein 44 Jahre alter Kollege war noch von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht worden. Dort konnten die Ärzte jedoch nichts mehr für ihn tun, sodass auch er starb. Ein weiterer Angestellter, der sich ebenfalls in der Nähe aufhielt, wurde leicht verletzt und erlitt ein Knalltrauma.

Nach Unfall bei Bosch: Viele Fragen noch offen

Ersten Hinweisen zufolge, dass die Ursache der Austausch der Gasflasche war, konnten nicht bestätigt werden. Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit, versichert das Polizeipräsidium Reutlingen, deren Kriminalkommissariat nun gemeinsam mit weiteren internen sowie externen Experten und Sicherheitsbeauftragten der Firma Bosch die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen haben. Daran ist auch die Gewerbeaufsicht des Landratsamts Reutlingen beteiligt.

Während der Dauer des Einsatzes musste die Hauffstraße gesperrt werden.