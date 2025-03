Europapark: Nachricht sorgt für Gewissheit – Phantasialand lacht sich ins Fäustchen

Wer in Deutschland Lust auf einen Ausflug im Freizeitpark hat, der hat die Qual der Wahl. Der Movie Park in Bottrop, das Phantasialand in Brühl und der Europapark in Rust empfangen jährlich zahlreiche abenteuerlustige Besucher.

Jetzt wurden die Freizeitparks miteinander verglichen und bewertet. Das Phantasialand lacht sich dabei aus einem bestimmten Grund ins Fäustchen.

Europapark vs. Phantasialand im Ranking

Der Parkscout Publikums Award 2024/2025 wurde vergeben. Dabei handelt es sich um einen renommierten Preis für die deutsche Freizeitparkbranche. Die Besucher entschieden selbst, wer den Preis erhält. Insgesamt haben 65.000 Menschen ihre Stimmen abgegeben, so auch für den Europapark und das Phantsialand.

Die Freizeitparks erhielten Bewertungen in unterschiedlichen Kategorien. Das Ergebnis zeigt: Der Europapark kommt bei Besuchern besser an, als der Movie Park, aber wie sieht es im Vergleich zum Europapark aus?

Freizeitparks im Vergleich: So schneiden sie ab

Der Europapark in Baden-Württemberg sicherte sich in diesen vier Kategorien den ersten Platz: „Kinderfreundlichster Freizeitpark“, „Beste Neuheit in einem Freizeitpark“ (Voltron Nevera), „Beste Themenfahrt“ (Piraten in Batavia) und „Bestes Themenhotel“ (Hotel Krønasår). Das Phantasialand räumte hingegen in sieben Kategorien den ersten Platz ab.

Der Freizeitpark in NRW überzeugte Besucher in den Kategorien „Bester Freizeitpark“, „Beste Gastronomie in einem Freizeitpark“, „Beste Achterbahn“ (Taron), „Beste Wasseraktion“ (Chiapas), „Beste Thrill-Aktion“ (Mystery Castle), „Beste Show in einem Freizeitpark“ (Magic Symphony) und „Bestes Event“ (Wintertraum).

Jetzt ist es also offiziell: Das Phantasialand kommt insgesamt besser an und sicherte sich deshalb den ersten Platz in der Kategorie „Bester Freizeitpark“. Der Europapark hingegen landete auf Platz 2.