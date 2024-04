Europapark Rust: Besuchern droht der GAU – das sollten sie jetzt dringend wissen

Am Freitag (26. April) eröffnet die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ im Europapark Rust (wie wir berichteten). Besucher sind schon sehr gespannt auf die Attraktion. Aus Erfahrung befürchten sie allerdings schon jetzt das Schlimmste.

Um das zu verhindern, gibt der Europapark Rust jetzt ein paar Tipps.

Europapark Rust: So vermeidest du lange Wartezeiten

Zum Wochenende könnte es wieder voll werden im Europapark. Besonders mit der neuen Attraktion, die am Freitag eröffnet, könnten wieder Besuchermassen in den Freizeitpark strömen. Da sind lange Warteschlangen und -Zeiten vorprogrammiert. Der Europapark Rust gibt deshalb zehn Tipps, wie man diese am besten umgehen kann.

Eintrittskarten online buchen App nutzen Außerhalb von Schulferien fahren Den ResortPass nutzen Parkticket online buchen Früh erscheinen Shopping-Service nutzen VirtualLine nutzen Vorab über Events informieren Personal ansprechen

So, jetzt noch einmal im Detail erklärt.

Europapark Rust: Wer zuerst kommt…

Sowohl die Eintrittskarten als auch das Parkticket vorab online zu kaufen, ergibt eindeutig Sinn. So sparst du dir schon einmal die Wartezeit an der Kasse. Entweder du druckst sie dann aus oder bringst sie digital als Code auf deinem Handy mit. So kannst du schneller in den Park und auf die erste Achterbahn. Und wer dann noch gleich zur Öffnung um 8.30 Uhr vor den Parktoren steht, kann auch als Erstes rein.

Die Wartezeiten kannst du dir übrigens auch in der App „Europa-Park & Rulantica“ ansehen. Dort findest du zudem einen Plan des Parks und alle Showzeiten aufgelistet. Wenn du die „VirtualLine“ innerhalb der App nutzt, kannst du dir einen bestimmten Zeitraum zuteilen lassen und den Achterbahnspaß so komplett ohne Wartezeit genießen.

Zudem ist der richtige Zeitpunkt für einen Besuch im Park wichtig. Außerhalb der Ferien zu fahren, ermöglicht es dir, den Tag ohne viele schreiende Kinder zu verbringen, die vor dir in der Schlange stehen. Doch solltest du dich nicht nur über die Schulferien in Deutschland, sondern auch der Nachbarländer informieren. Denn auch aus Frankreich oder der Schweiz kommen Besucher bis nach Rust in Baden-Württemberg gereist.