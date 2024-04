Europapark Rust mit wichtiger Ankündigung – Besucher kennen kein Halten mehr

Die Saison im Europapark Rust ist in vollem Gange! Am 24. März öffnete der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum erneut seine Türen und begeistert seine Gäste wieder mit allerlei Nervenkitzel und Attraktionen.

+++ Europapark Rust mit wichtiger Nachricht nach Tragödie – sie betrifft alle Besucher +++

Doch neben dem Alltagsprogramm gibt es im Europapark Rust auch immer wieder besondere Special-Events. Ende April bekommt der Park in Baden-Württemberg beispielsweise wieder hochkarätigen Star-Besuch.

Europapark Rust kündigt Mega-Event an

Den 30. April (Dienstag) sollten sich Schlager-Fans rot im Kalender markieren – denn dann kommt niemand Geringeres als Schlager-Legende Hansi Hinterseer im Europapark Rust vorbei! Und das aus einem besonderen Anlass.

Denn der Tiroler ist am 7. Februar diesen Jahres 70 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläumsjahr nutzt er nun, um Fans mit seinem Film „Willkommen in meinem Leben“ Einblicke in sein Privatleben zu gewähren – von der Kindheit am Bergbauernhof bis zu den größten Musikbühnen im deutschsprachigen Raum.

Im Europapark Rust findet am besagten 30. April eine Sondervorstellung des Hinterseer-Films im Magic Cinema 4D statt. Ein Pflichttermin für Fans des Sängers mit der kultigen blonden Mähne – vor allem, weil Hansi der Vorführung natürlich persönlich beiwohnen und nach dem Film auf Besucherfragen antworten wird.

Besucher begeistert: „Vielleicht können wir zusammen singen“

Unter der offiziellen Event-Ankündigung des Europaparks Rust auf Facebook rasten die Hansi-Fans bereits komplett aus:

Wow, ist ja super gut

Geil! Lass mal hin zu Hansi

Geil, ich bin am 30. auch da, vielleicht können wir zusammen singen

Das wird ein sehr schöner Abend

Oh lala, so schön!

Ich komme direkt aus Brasilien wegen Hansi.

Da muss ich hin.

Aber natürlich ist Schlager nicht jedermanns Sache – und so gibt es natürlich auch Feedback à la „Ähm nö, muss nicht sein“ oder „Danke für die Warnung“.

Für die Fans der Schlager-Ikone aus Österreich dürfte das Event im Europapark Rust aber bestimmt einen Besuch wert sein.