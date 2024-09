Europapark: Besucher-Frust wegen Voltron Nevera! Jetzt ist alles klar

Schon seit einigen Monaten können Europapark-Besucher die neue Achterbahn „Voltron Nevera“ testen. Die Hauptattraktion des ebenfalls neu eröffneten kroatischen Themenbereichs ist seit April 2024 in Betrieb und weltweit die erste Achterbahn mit einem sogenannten „Looping Launch“, was eine besondere Art der Beschleunigung bedeutet.

Im Europapark in Rust erleben Adrenalin-Fans also etwas, was es noch nie gegeben hat – dass das nicht völlig fehlerfrei laufen kann, ist dabei schon fast logisch. So beschweren sich einige Besucher immer wieder über unangenehme Ruckeleien und Kopfschmerzen durch die Fahrt mit der „Voltron Nevera“. Der Europapark reagiert jetzt darauf.

Europapark: Kritik an „Voltron Nevera“-Achterbahn

Unter einem aktuellen Facebook-Beitrag des Europaparks zu dem „Multi Launch Coaster“ hagelt es einige Kritik seitens der Fahrgäste. Von „Ruckelwagen“ und dem Gefühl, die „Augäpfel drücken von innen gegen den Kopf“ ist in den Kommentaren die Rede. Besonders in Wagen 5 sei es schlimm, bescheinigen einige Besucher (mehr dazu hier).

Aufmerksame Europapark-Gäste meinen gesehen zu haben, dass nach jeder Fahrt eine Art Datenleser aus dem Fahrgeschäft genommen wird. Wir haben beim Europapark nach dem Stand der Achterbahn nachgefragt.

Europapark spricht Klartext

Gegenüber unserer Redaktion erklärt ein Sprecher des Freizeitparkes, dass man großen Wert darauf lege, den Gästen „ein erstklassiges und unvergessliches Erlebnis zu bieten“. Die neue Achterbahn „ist ein innovativer Prototyp, an dem wir gemeinsam mit dem Hersteller den Fahrkomfort und das Erlebnis stetig optimieren. Es ist Teil des kontinuierlichen Entwicklungsprozesses, alle Aspekte einer neuen Attraktion genau zu beobachten und gegebenenfalls anzupassen.“ Damit folge der Europapark einem branchenüblichen Verfahren

Die Kritik und Rückmeldungen der Gäste nehme man „sehr ernst“. Der Europapark-Sprecher versichert: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Fahrt für alle Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten.“ Das Fahrerlebnis mit der „Voltron Nevera“ kann also nur noch besser werden!