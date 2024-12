Europa Park: Besucher erleben eine absolute Premiere – „Ganz besonderes Erlebnis“

Im Europa Park Rust läuft zurzeit die Wintersaison. Weihnachtliche Dekorationen, atmosphärische Musik und funkelnde Lichter schmücken den Freizeitpark und bringen Kinderaugen zum Strahlen. Denn auch im Winter können Besucher hier Achterbahnen fahren oder in den Genuss weiterer Attraktionen kommen.

In diesem Jahr ist jedoch etwas anders im Europa Park. Besucher können es jetzt erstmals mit ihren eigenen Augen sehen. Denn das gab es hier noch nie.

Europa Park feiert Premiere

Die Voltron Nevera ist eine der neuesten Attraktionen im Freizeitpark. Die 1.385 Meter lange Achterbahn mit zahlreichen Inversionen und Launches, rekordverdächtigen Abfahrten und zwei Sekunden Schwerelosigkeit, steht erst seit diesem Jahr im Kroatien-Bereich des Themenparks.

Auch interessant: Europa-Park: Neue Attraktion angekündigt – doch jetzt kommt alles anders

Diese Wintersaison erleben die Besucher hier deshalb 2024 in einem ganz neuen Licht. Denn: „Unser Kroatischer Themenbereich und Voltron Nevera erleben gerade ihre erste Wintersaison“. Doch was heißt das genau? Der Park erklärt: „Ihr könnt den Bereich zum ersten Mal in seiner magischen Winteratmosphäre genießen. Oder darf es doch lieber ein thrilliger Nightride sein?“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Europa Park: Besucher von den Socken

Darauf sind die Besucher sehr gespannt. Auf Facebook schwärmen sie bereits von der Achterbahn zur Wintersaison. „Voltron bei Nacht ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder in Kroatien besuchen zu dürfen und bin sehr gespannt auf die fertige Dekoration“, kann es eine Nutzerin kaum noch erwarten.

„Im Dunkeln hat es schon etwas ganz Besonderes“, meint auch eine andere. „Der Nightride ist richtig gut.“ Für den ein oder anderen Besucher ist die Achterbahn allerdings etwas zu heftig. „Mir genügt die Deko. Fahren muss nicht sein“, outet sich ein Nutzer.