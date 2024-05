Europapark: Nach Fahrt mit neuer Achterbahn – Besucher mit dringender Warnung

Die kalten Wintermonate sind vorbei und das Wetter zieht die Menschen zunehmend vor die Tür. Wo könnte man es sich also besser an der frischen Luft gut gehen lassen, als im Europapark Rust!

Seit dem 25. März strömen endlich wieder Besucher durch die Eingangstore und erkunden in dem Freizeit- und Themenpark die neuen Attraktionen. Ganz vorne mit dabei: Die neue Achterbahn Voltron Nevera.

Doch aktuell warnen die ersten Fahrgäste im Netz vor einem bestimmten Fehler. Was da wirklich hinter steckt? Unsere Redaktion hat beim Europapark mal nachgefragt.

Europapark: DIESE Achterbahn hat es in sich

„Zwei Sekunden Schwerelosigkeit am Stück und der steilste Launch der Welt mit 105 Grad“, steigert der Europapark auf seiner Website die Vorfreude der Besucher. Inzwischen haben die ersten abenteuerlustigen Gäste eine Fahrt auf der Voltron gewagt und ziehen die erste Bilanz.

„Jetzt grade „nur“ 1h 30 gewartet für die zweite Runde. Tipp: Nichts in den Hosentaschen haben. Bei den Kräften, die wirken, sind Handys Schrott“, heißt es in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken. Mit den Wartezeiten müssen sich die Besucher wohl je nach Wochentag arrangieren und genug Geduld mitbringen.

Doch was hat es mit dem kaputten Handy auf sich? Geht das wirklich durch die Kräfte kaputt? Unsere Redaktion ist dieser Behauptung nachgegangen und hat beim Europapark nachgefragt.

Wage Spekulationen im Netz

„Das Mitführen u.a. von Handys ist auf „Voltron Nevera“ aus Sicherheitsgründen nicht gestattet,“ heißt es auf Anfrage. Das ist allerdings nicht nur Vorschrift, um die Smartphones zu schützen, sondern vor allem zur Sicherheit der anderen Fahrgäste. Wertgegenstände können in den kostenlosen Schließfächern in der Wartehalle der Achterbahn abgegeben werden. Wieso das Smartphone am Ende der Fahrt tatsächlich kaputt gegangen ist?

„Wer sein Handy in der hinteren Hosentasche hat und quasi draufsitzt, drückt es schlicht und ergreifend kaputt“, spekuliert ein Europapark-Besucher in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Ob dies der tatsächliche Grund ist, bleibt unklar.