Europapark Rust: Achterbahn-Panne! Besucher blicken in die Röhre

Ausgerechnet einen Tag vor der großen Eröffnung! Im Europapark Rust gab es am Donnerstag (25. April) eine Panne bei einer neuen Achterbahn. Zuerst sollte ein unbemannter Testlauf starten und danach hätten eigentlich ein paar ausgewählte Gäste die Attraktion als erste testen sollen.

+++ Europapark Rust sorgt für Gewissheit – „Wird hart“ +++

Doch dann gab es plötzlich ein Problem. Der Europapark Rust musste die Testfahrt abbrechen. Was heißt das jetzt für den morgigen Start?

Europapark Rust: Panne bei neuer Achterbahn

Am Freitag (26. April) sollte eigentlich die Premiere der „Voltron Nevera“ stattfinden. Fällt sie nun ins Wasser? Am Donnerstag fanden letzte Testläufe statt. Bei einer Fahrt ohne Insassen fuhr die Achterbahn jedoch plötzlich nicht weiter. Vor einer Kurve rollte der Zug wieder rückwärts auf den Schienen. Ein Kran musste den Wagen bergen. Jetzt steht die Bahn still.

Das könnte dich auch interessieren: Europapark Rust: Besuchern droht der Super-GAU – das müssen sie jetzt wissen

Am Tag vor der offiziellen Eröffnung sollte natürlich nichts schiefgehen. Vor allem nicht, weil man nach dem Testlauf ausgewählten Jahreskarten-Gästen eine exklusive Fahrt mit der „Voltron Nevera“ versprochen hatte. Doch nach der technischen Panne musste die ausfallen.

Verschiebt sich der Start jetzt?

Zwei Jahre hatte der Park an der neuen Achterbahn getüftelt und gebaut. Die 14. Achterbahn im Freizeitpark steht im neuen Themenbereich Kroatien. Sie soll im Verlauf die Gäste viermal auf 90 Kilometer pro Stunde beschleunigen und das auf einer Strecke von 1,4 Kilometern. Mehrere Überschläge inklusive.

Doch was bedeutet der Zwischenfall für den Start am Freitag. Muss er nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden? Für die Besucher wäre das ein schwerer Schlag. Hatten sie sich doch sehr darauf gefreut. (mit dpa)