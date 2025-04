Europa-Park: Gewinnspiel löst Fan-Wut aus – „Verarsche“

Als meistbesuchter Freizeitpark im deutschsprachigen Raum sorgt der Europa-Park in Rust mit seinen Achterbahnen und Attraktionen für reichlich Jubel und Gekreische – oder auch als Location für die TV-Schlagersendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross.

Doch jetzt haben einige Fans Grund zur Empörung. Der Anlass? Ein Gewinnspiel, das für ordentlich Aufregung sorgt.

Europa-Park: Gewinnspiel verspricht „Nacht in einer Themensuite“

Bereits die Preiserhöhung ab 2025 löste viel Wirbel aus, denn die Gäste müssen im Durchschnitt mit einer Erhöhung von fünf Prozent rechnen. Die neuen Preise sind bereits im Buchungsportal sichtbar. So kostet ein Erwachsenenticket online 73 Euro, an der Tageskasse dagegen 83 Euro. In der zweiten Preiskategorie liegt der Preis bei 64,50 Euro online und 74,50 Euro an der Kasse. Wer also nicht vorab kauft, zahlt direkt zehn Euro mehr vor Ort.

Verständlich, dass viele Fans angesichts der Preiserhöhung auf ein Gewinnspiel anspringen, bei dem sie und drei Begleitpersonen eine „Nacht in einer Themensuite, inklusive ein Tag Eintritt in den Europa-Park und Rulantica“ gewinnen können.

Der Haken? Viele Teilnehmer haben Schwierigkeiten, den richtigen Weg zum Gewinn zu finden, obwohl die Aufgabe eigentlich simpel klingt. Um teilzunehmen, müssen die Nutzer zunächst die neueste Version der „Europa-Park Hotels“-App herunterladen und sich anmelden. Dort finden sie ein goldenes Kissen, das sie zu „Ed“ führt – und schon ist die Teilnahme möglich. Ein zusätzlicher Tipp gibt einen Hinweis auf das 50-jährige Jubiläum des Parks und fordert die Teilnehmer auf, herauszufinden, an welchem Datum dieses Ereignis stattfindet.

Fan wird deutlich: So kannst du teilnehmen

Trotz dieser klaren Hinweise bleiben viele verzweifelt. Jetzt postet ein Freizeitpark-Fan auf Facebook, dass sie erfolgreich teilgenommen habe, was bei anderen für Verwirrung und Ärger sorgte. „Wo versteckt er sich denn? Wir haben die ganze Hotel-App zu zweit mehrmals durchforstet, aber nirgends den lieben Ed gefunden“, schrieb eine ratlose Nutzerin.

Auch ein anderer äußerte sich verärgert: „Verarsche, oder?“ Doch die glückliche Finderin ließ sich nicht lumpen und gab die Lösung preis. So textet sie: „Tippt auf die Öffnungszeiten und wählt den 12.07. aus.“

Weiter betont ein Mitarbeiter des Europa-Parks gegenüber DER WESTEN, dass die Teilnahme noch bis zum 12.07. möglich ist. Es ist also noch genügend Zeit, Ed zu finden und wer weiß – vielleicht gewinnst du ja sogar.