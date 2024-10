Europa Park: Besucher entdecken Promi – „Keine Sekunde Pause“

Im Europa Park konnten die Besucher es kaum fassen. Plötzlich entdeckten sie diesen Prominenten im Freizeitpark. Die Deutschrap-Legende Sido besuchte nämlich mit seiner Familie den Freizeitpark.

In einer Pressemitteilung teilt der Europa Park mit, dass Sido „einen ereignisreichen Tag in Deutschlands größtem Freizeitpark“ genießen konnte. Diesen verbrachte er auch nicht alleine, sondern mit seiner „Achterbahnbande“, wie der Rapper seine Familie und Freunde bezeichnet.

Europa Park: 14 aufregende Achterbahnen

Achterbahnen sind auch ein großes Thema für Sido, denn dieser ist ein leidenschaftlicher Achterbahnfan. Perfekt für den Europa Park, denn unter den über 100 Attraktionen bietet der Freizeitpark den Besuchern 14 aufregende Achterbahnen an.

In dem französischen Themenbereich des Freizeitparks war der Deutschrapper insbesondere von einer Achterbahn beeindruckt. Auf der Stahlachterbahn „Silver Star“ konnte er und seine Familie eine spannende Fahrt genießen und wie der Europa Park berichtet „rasante Höhenflüge“.

Insbesondere war Sido jedoch von einer Attraktion begeistert. In der „Promi Special Folge“ des Podcasts „Parkgeflüster – Backstage im Europa-Park“ berichtet der Rapper von seinem persönlichen absoluten Highlight im Freizeitpark, der Achterbahn „Voltron“.

Sido bezeichnet Voltron als die „schnellste und krasseste Achterbahn“

Der Musiker schwärmt begeistert im Podcast: „Voltron ist wirklich die schnellste und krasseste Achterbahn, in der ich je saß. Du hast wirklich keine Sekunde Pause in dem Ding.“ Also perfekt für Adrenalinjunkies.

Die Achterbahn „Voltron“ wurde im Freizeitpark erst im April 2024 eröffnet und ist ein absolutes Muss für alle Achterbahnfans. Der Rapper Sido und seine Familie genossen die Fahrt mit der jüngsten Attraktion im Europa Park immens, jedoch sprechen einige Besucher für die Fahrt mit der Achterbahn eine dringende Warnung aus. Mehr darüber erfährt man in diesem Artikel >>>