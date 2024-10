Whatsapp: Nutzer entdecken versteckte Hinweise – unglaublich, was der Messenger alles über dich weiß

Da klickst du dich nichtsahnend durch das Menü deines Lieblings-Messengers Whatsapp – und dann das!

Du kannst kaum glauben, welche Infos der Messenger von dir speichert. Wir erzählen dir, was da steht und wo du die Daten in deinem Whatsapp findest.

Whatsapp: Nutzer klicken sich durchs Menü und trauen ihren Augen nicht

Seit dem Jahr 2009 gibt es Whatsapp schon. Viele von uns nutzen den Messenger täglich für die Kommunikation mit Freunden oder der Familie. Da kommen im Laufe der Jahre wahrscheinlich jede Menge Nachrichten zusammen. Doch die zählt ja keiner. Oder doch?

Tatsächlich verfügt der Messenger im Menü über eine spannende Statistik. Hier siehst du schwarz auf weiß, wie viele Nachrichten du mit deiner aktuellen Handynummer bereits verschickt hast, erklärt „Techbook“. Doch das ist noch längst nicht alles. Auch die Anzahl der eingehenden Nachrichten, der eingehenden und ausgehenden Anrufe bei Whatsapp oder auch, wie oft du schon einen Status gesendet hast, kannst du hier zum Beispiel erfahren.

Jetzt möchtest du sicher wissen, wie du an deine eigene Statistik kommst. Das ist kinderleicht. Bei Android musst du wie folgt vorgehen:

Whatsapp öffnen Oben rechts auf die drei Punkte für das Menü klicken und Einstellungen wählen Nun auf „Speicher und Daten“ und anschließend auf „Netzwerknutzung“ klicken

Dort kannst du alles sehen, was dich interessiert. Und das Ganze geht natürlich auch beim iPhone. So gelangst du hier zu deinen Daten:

Whatsapp öffnen Den Reiter „Einstellungen“ anklicken Anschließend zum Punkt „Netzwerknutzung“ gehen und im nächsten Fenster erscheint die Statistik

Wer hätte gedacht, was sich der Messenger alles merkt. Die einen werden diese Statistik sicher spannend finden, anderen wiederum gefällt es wahrscheinlich nicht so gut, dass Whatsapp sie so gläsern macht.