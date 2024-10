Whatsapp-Trick enthüllt – so können deine Kontakte dich heimlich ausspionieren

Ob eine neue Frisur, eine neue Brille oder eben ein Haken bei Whatsapp – schon eine kleine Veränderung kann viel bewirken. Doch so einfach das klingt, ist es nicht – allein der Messenger-Dienst bietet eine Vielzahl an nützlichen Funktionen. Klingt gut, kann aber super komplex sein.

So kann man nicht nur Bilder auf Instagram hochladen, sondern eben auch auf Whatsapp. Klar, dass da viele neugierig sind, was die Liebsten oder Freunde so posten – aber müssen sie immer sehen, dass du dir das angeschaut hast? Eben nicht! Und mit diesem einfachen Trick kannst du ganz heimlich spionieren.

Whatsapp: Status heimlich anschauen

Wolltest du schon immer mal heimlich spionieren wie James Bond oder Sherlock Holmes? Nein, nicht die Häuser deiner Liebsten, sondern deren Whatsapp-Status. Dazu brauchst du keine Superlupe oder einen gefälschten Account, sondern musst nur einige einfache Schritte verfolgen.

Aber was ist eigentlich ein Status bei Whatsapp? Genau wie bei anderen Social-Media-Plattformen können damit Fotos, Videos, oder kurze Texte auf einfache Art und Weise geteilt werden. Diese bleiben dann für 24 Stunden für alle Kontakte sichtbar. Ob man allerdings erkennen kann, wer den eigenen Status gesehen hat, richtet sich nach den persönlichen Vorlieben und den der jeweiligen Kontakte.

Heimlich Stalken? So geht es!

Aber wie geht das mit dem heimlichen Spionieren? Ganz einfach – hier könnt ihr die einzelnen Schritte nachmachen:

Öffne die App WhatsApp und gehe auf „Einstellungen“

Dort öffnest du dann den Punkt „Datenschutz“ und klickst darauf

Weiter unter gibt es die Option „Lesebestätigung“, die vermutlich grün markiert ist, das heißt sie ist aktiviert

Deaktiviere sie, dann kannst du unbemerkt gucken

Aber Vorsicht: Wenn du dich dafür entscheidest, den Status heimlich einsehen zu können, bedeutet das auch, dass alle anderen deinen Status heimlich einsehen können.