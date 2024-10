Whatsapp: Wenn ein Kontakt dir diese Nachricht schickt, musst du sofort handeln

Unfassbare 100 Milliarden Whatsapp-Nachrichten sollen täglich hin und her geschickt werden. Kein Wunder, dass der Messenger-Dienst für Betrüger äußerst interessant ist. Wie die Masche der Betrüger aussieht und wie du reagieren kannst – alles wichtige im Überblick.

Wie geht die Betrugs-Masche? Man wird von einer unbekannten Nummer auf Whatsapp angeschrieben. Die Nachricht erweckt den Eindruck, dass sie von einem alten Bekannten geschrieben ist, von dem man länger nichts gehört hat. Die Person erkundigt sich nach dem Wohlbefinden.

+++ WhatsApp-Mutterkonzern greift knallhart durch – Folgen für erste Menschen spürbar +++

Ein wichtiger Hinweis ist die Vorwahl

Welche Hinweise deuten auf den Betrug hin? Zum einen ist die Vorwahl der Nummer ein Hinweis. Fängt sie mit +60 (Malaysia) oder +65 (Singapur) an, muss man stutzig werden. Ein weiterer Hinweis ist der Anfang der Nachricht. Sie fängt häufig mit „Lange nichts von dir gehört“ an. Kein Bild ist sichtbar.

Worin besteht die Gefahr? Sollte man auf das Gespräch mit der Person eingehen, schickt diese früher oder später Bilder, ein Video oder Links. Wenn man nun auf den Link klickt, hat der Btrüger sein Ziel erreicht.

+++ Auch lesenswert: WhatsApp: Geheime Funktion aufgetaucht – deine Kontakte ahnen nichts davon +++

Betrüger können Schadsoftware auf Handy installieren

Denn durch den Klicken auf den Link, kann er eine Schadsoftware im Hintergrund auf das Handy des Betrogenen installieren. Die Betrüger können dann das Smartphone ausspähen oder sogar die Kontrolle darüber übernehmen.

Was sollte man tun? Solche Nachrichten sollten ungelesen gelöscht werden. Wer also die Nachricht in der Übersicht sieht, kann anhand der Nummer sehen: Das ist eine Betrüger-Nachricht und sie löschen. Auch sollte man den Kontakt an Whatsapp melden. Denn: Wer den Absender an die Betreiber von Whatsapp meldet, der kann auch anderen Nutzern helfen. Wird nämlich der Account gesperrt, dann kann er auch keine anderen Nutzer mehr nerven.