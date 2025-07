Eurojackpot sorgt für Gewissheit – deutsche Lotto-Spieler können jubeln

Lotto-Spieler hatten auch am Dienstag (1. Juli) kein Glück – der Eurojackpot blieb ungeknackt. Die knapp 32,5 Millionen Euro wandern somit nicht in Kürze auf das Konto eines Glückspilzes. Immerhin eine gute Folge hat es: Der Eurojackpot steigt damit auf 42 Millionen Euro.

Doch das bleibt nicht die einzige gute Nachricht. Denn wie der Eurojackpot selbst bekannt gibt, wurde in diesem Jahr bereits einige Male der Rekordgewinn abgeräumt. Vor allem Lotto-Spieler aus Deutschland dürfen jetzt umso mehr hoffen.

Eurojackpot macht es für Lotto-Spieler offiziell

Pünktlich zum Abschluss des ersten Lotto-Halbjahres hat der Eurojackpot seine Gewinnquoten ausgewertet – mit erstaunlichem Ergebnis! Der Höhepunkt bleibt bis jetzt der 9. Mai: Ein Glückspilz aus Baden-Württemberg hatte den richtigen Riecher bei den Zahlen bewiesen und damit die Maximalsumme von 120 Millionen abgesahnt.

Damit sorgt er auch im Gesamtranking für Furore: Denn bislang wurde der Eurojackpot bis heute nur sechs Mal mit der maximalen Gewinnsumme geknackt. Zuletzt ging diese 2024 nach Dänemark und Norwegen, immerhin im Jahr zuvor konnten sich auch glücklicher Tipper aus Schleswig-Holstein, 2022 Berliner und noch ein Tipper aus Dänemark freuen.

Deutsche Spieler beweisen gutes Händchen

Nach dem 120-Millionen-Gewinn am 9. Mai in Baden-Württemberg folgten laut Eurojackpot dieses Jahr noch drei weitere Jackpottreffer: Am 23. Mai wurden 37,3 Millionen Euro in Slowenien, am 30. Mai 17,6 Millionen Euro in Niedersachsen und jüngst am 17. Juni 40,7 Millionen in Bayern ausgezahlt. Damit gingen von bisher acht geknackten Jackpots fünf nach Deutschland.

Besonders irre daran: Alle Gewinner des Eurojackpots 2025 in der ersten Gewinnklasse standen alleine auf dem Siegertreppchen. Mehr Infos zu den Gewinnerquoten des ersten Halbjahrs erhältst du in er aktuellen Mitteilung des Eurojackpot.