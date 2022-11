Euro: Große Änderung beim Münzgeld steht bevor – DARAN musst du dich bald gewöhnen

Diese Nachricht dürfte vor allem Sammlerherzen höherschlagen lassen!

Im kommenden Jahr steht beim Euro eine Änderung an – denn mit Kroatien wird ein weiteres Land Teil des Euro-Währungsgebietes und bringt so neue Münzmotive auch in deinen Geldbeutel. Auf welche Motive du dich bei den neuen Euromünzen freuen darfst? Das verraten wir dir hier.

Euro: Diese neuen Motive kommen

So manch einer wird sich noch daran erinnern. Als der Euro eingeführt wurde, gab es auch ein großes Sammelalbum, in dem man die Münzen der verschiedenen Länder sammeln konnte. Viele haben das Album bestimmt schon wieder geplündert, andere wiederum können ihre Sammlung im kommendem Jahr erweitern.

Kroatien rückt ab dem 1. Januar 2023 als zwanzigster Staat in das Euro-Währungsgebiet auf und bringt damit auch neue Münzmotive in Umlauf. Die 1-, 2- und 5-Cent-Münzen ziert zukünftig das Landeskürzel „HR“ in glagolitischer Schrift. Außerdem steht dort, wie auch auf allen anderen Münzen, der Landesname Hrvatska, heißt es bei „Chip.de“.

Besonderes Motiv auf 1-Euro-Münze

Die 10-, 20- und 50-Cent-Münzen aus Kroatien ziert ein Porträt. Es ist das Abbild von Physiker, Erfinder und Ingenieur Nikola Tesla.

Und wie sieht es mit der 1-Euro-Münze aus? Dort erwartet dich das Bild eines Kuna. Das ist nicht nur der Name der alten kroatischen Währung, sondern auch das kroatische Wort für „Marder“. Dementsprechend gibt es auf dieser Münze einen tierischen Anblick gepaart mit dem Landesnamen zu sehen.

Auf der 1-Euro-Münze aus Kroatien findest du einen Marder. Foto: IMAGO / Pixsell

Mehr News:

Auf der 2-Euro-Münze-darfst du dich über den Umriss Kroatiens freuen. Ebenfalls gepaart mit dem Landesnamen, berichtet „Chip.de“.