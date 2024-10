Sparkasse & Volksbank: Große Änderung beim Geldabheben – Kunden bedient! „Nein Danke“

Wer kennt es nicht? Man ist unterwegs und möchte schnell Geld abheben, aber man findet einfach keinen Geldautomaten der eigenen Bank. Tatsächlich hat die Zahl der Filialen mit Geldautomaten in Deutschland drastisch abgenommen, und das nicht nur bei der Sparkasse und Volksbank. Hinzu kommt, dass die Geldautomaten immer wieder gesprengt werden.

Die Sparkasse und Volksbank versucht jetzt eine kostengünstigere Lösung für das Betreiben von Geldautomaten zu finden. Daher teilen sie sich immer öfter Standorte für Geldautomaten (wir berichten). Jedoch ändert dies nichts daran, dass immer mehr Geldautomaten aus wirtschaftlichen Gründen wegfallen und viele Kunden besorgt sind.

Sparkasse & Volksbank: Entscheidung löst bei Kunden eine Furcht aus

Viele Leser von DER WESTEN befürchten, dass dies ein Zeichen ist, dass Bargeld bald komplett durch die Kartenzahlung ersetzt werden soll. Ein Leser kommentiert die Entscheidung der Sparkasse und Volksbank: „So harmlos es auch daher kommt […]. Es ist ein (wenn auch kleiner) weiterer Schritt hin zur Abschabung des Bargeldes.“ Eine Furcht, die viele Kunden zu teilen scheinen.

Dabei ist die Kartenzahlung zwar attraktiv, aber viele Kunden der Sparkasse & Volksbank bevorzugen immer noch Münzen und Scheine. Ein Leser von DER WESTEN erklärt: „Nur mit der Karte zahlen, das ist halt so eine Sache, so kann man natürlich auch das Kaufverhalten der Kunden in gewissem Grad kontrollieren und das Onlinebanking ist nach meiner Einschätzung auch nicht 100 % sicher […]. Natürlich kann man gelegentlich mit der Karte bezahlen, aber ganz ohne Bargeld, nein danke.“ Das Bargeld ist und bleibt für viele ein beliebtes Zahlungsmittel.

Mit dieser Meinung stimmt ihm ein weiterer Leser zu und berichtet: „Ich liebe Cash und Bar bezahlen und das ist auch meine bevorzugte Mittel zum Bezahlen. Kartenzahlungen mache ich nur begrenzt, wegen der Gebührenkosten. Wieso sollte ich mir das antun? Zum Beispiel, wenn ich unter 10 Euro nur einen Schokoriegel bezahlen will? Da hole ich meine Karte nicht heraus.“ Viele Kunden der Sparkassen und Volksbank bevorzugen immer noch die Barzahlungen.

Geldautomaten werden aus wirtschaftlichen Gründen reduziert

Die Entscheidung der Sparkasse und Volksbank hat hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. In den Kommentaren berichtet ein Leser von DER WESTEN, dass er früher in der Finanzbranche gearbeitet hat. Er begründet die Entscheidung der Banken: „Bargeld wird nie abgeschafft, das ist nicht die Intention der Banken oder Zentralbanken. Aber wissen Sie, was ein Geldautomat kostet? Betrieb, Wartung, Befüllung, Heizung, Miete … und der Service ist (meistens) kostenlos.“

Ein anderer Leser argumentiert jedoch: „Alle, die ihre Bankgeschäfte per E-Banking erledigen, ersparen der Bank Personalkosten und Unterhaltskosten für Bankfilialen. Dieser Einspareffekt sollte die Kosten für die Automaten mehr als ausgleichen.“ Die Reduzierung der Geldautomaten stößt vielen den Kunden auf großen Widerstand. Viele befürchten, dass die wirtschaftliche Entscheidung der Volksbank und Sparkasse nur einer von vielen Schritten ist, die dazu führen wird, dass die Kartenzahlung das Bargeld ersetzen soll.