2-Euro-Münze Karl der Große 2023: Das ist sie wert

Regelmäßig bringt die deutsche Bundesbank Gedenkmünzen heraus. Mit ihnen soll an besondere Ereignisse und Persönlichkeiten erinnert werden. Großes Aufsehen bekam die Gedenkmünze der Hamburger Elbphilharmonie, die zum Auftakt der neuen Serie „Bundesländer II“ herausgegeben wurde. Wenig später kam dann die nächste Münze in Umlauf: Die 2-Euro-Münze von Karl dem Großen im Jahr 2023.

Darüber, wann genau Karl der Große auf die Welt kam, herrschte oft Unstimmigkeit. Heute wird sein Geburtstag auf den 2. April 748 geschätzt. Zu seinem Geburtstag, der sich 2023 zum 1.275. Mal jährte, stellte die Bundesregierung Deutschland eine 2-Euro-Umlaufmünze her. „1.275. Geburtstag Karl der Große“ war das Motto der neuen Gedenkmünze.

Karl der Große: Das war der Herrscher

Zu Recht trägt Karl der Große seinen Namen. Denn mit 1,84 Meter ist er gut einen Kopf größer als andere Männer seinerzeit. Auch die Arbeit, die er in seiner 46-jährigen Regierungszeit geleistet hat, ist riesig. Die fing nach dem Tod seines Vaters Pippin an. Zu Beginn teilte er sich die Krone mit seinem Bruder Karlmann. Als dieser 771 verstarb, wurde Karl der Große zum alleinigen Herrscher über das damalige Frankenreich. Das erstreckte sich über das heutige Thüringen nach Friesland bis zur französischen Atlantik-Küste.

Als seine Macht immer größer wurde, weitete Karl der Große sein Gebiet bis nach Mittelitalien und ins heutige Ungarn aus. Doch das war dem Herrscher nicht genug. Er wollte auch das oströmische Kaiserreich Byzanz unter seiner Regentschaft wissen. Im Jahr 800 gelang ihm das schließlich. Allerdings nur durch einen Deal, den er geschlossen hat.

Die Macht des Kaisers wird größer

Der römische Papst Leo III. war nicht gerade beliebt. Ihm wurde eine unsittliche Lebensweise vorgeworfen. Der Papst flüchtete deshalb nach Paderborn, wo Karl der Große auf ihn wartete. Papst Leo III. wusste, dass er ermordet werden würde, wenn er wieder nach Rom zurückging. So schlossen die beiden einen Pakt: Karl half dem Geistlichen aus seiner Misere und im Gegenzug krönt der ihn zum Kaiser. Das geschah dann zu Weihnachten im Jahr 800. Nicht alle freuten sich über den immer größer werdenden Einfluss. Doch Karl der Große ließ sich davon nicht abhalten.

Der Kaiser sorgte für einen Aufschwung der Kunst und Kultur. Er verpflichtete Mönche dazu, Lesen und Schreiben zu lernen und Bücher zu kopieren. So entstand auch eine einheitliche Schrift, die den Grundstein für unsere modernen Schriften setzte. Neben der neuen Schrift führte Karl der Große auch eine einheitliche Währung ein: Er ließ Münzen mit einem erhöhten Silberanteil prägen, mit denen bis in den Orient gehandelt werden konnte.

Karl der Große 2-Euro-Münze zum 1275. Geburtstag

Heute ist Karl der Große selbst auf einer 2-Euro-Münze zu sehen. Damit soll sein nachhaltiger Einfluss auf die europäische Geschichte und Kultur gewidmet werden. Der innere Teil der Münze trägt den Schriftzug „Karl der Große“ in Großbuchstaben. Im unteren Bereich findet man das Ausgabejahr „2023“ und die Jahreszahlen seines Geburts- und Todestages „748 – 814“.

Die 2 Euro Karl der Große Gedenkmünze ziert das kaiserliche Monogramm. Foto: IMAGO/Shotshop

Weil Deutschland das einzige Land ist, das die Karl-der-Große-2-Euro-Münze geprägt hat, findet man auf jeder der 20 Millionen Euro-Münzen die Länderkennung „D“. Das Prägezeichen direkt daneben ist allerdings unterschiedlich. Je nach Prägestätte findet man die Buchstaben „A”, „D”, „F”, „G” oder „J” auf der 2-Euro-Münze. Immer gleich sind die Initialen des Künstlers der Münze, Tobias Winnen, versteckt im Inneren des Motivs.

Die Motivseite kombiniert zwei zeitgenössische Bildelemente. Das persönliche Monogramm des Kaisers und das Oktogon des Aachener Doms. So eindrucksvoll das Motiv auch ist, der Wert der 2-Euro-Münze entspricht dem der „normalen“ 2-Euro-Umlaufmünze. Einige Angebote im Internet lassen auf einen großen Gewinn für den Verkauf der Gedenkmünze hoffen. In der Realität sieht das allerdings anders aus. Seriöse Plattformen bieten die Karl-der-Große-2-Euro-Münze für 2,90 Euro an. Auch Fehlprägungen sind keine bekannt. Vor solchen Angeboten sollte man sich besser in Acht nehmen.

