Euro-Münzen sorgen für Chaos! Falschgeld überschwemmt Europa – „Jeder hat Angst“

Wer eine besondere Münze in seinem Portemonnaie findet, dem klingen schnell die Ohren. Könnte es sich um ein seltenes Geldstück handeln, dass mich auf einen Rutsch stinkreich macht? Erst kürzlich sorgte ein Verkäufer mit einer 50-Cent-Münze im Netz für Aufsehen. Diese sollte angeblich satte 500.000 Euro wert sein. Warum ein Experte wegen dieser Münze jetzt in Rage geraten ist, das liest du in diesem Artikel >>>.

Jetzt sorgt aber eine andere Meldung für Beunruhigung. In einer europäischen Region wurde jetzt bekannt, dass hier eine große Menge an Falschgeld Anwohner und Unternehmen ins Chaos gestürzt hat. Ausgerechnet wegen 2-Euro-Münzen leben die Menschen hier sogar in „Angst“.

2-Euro-Münzen lösen Katastrophe aus

In der Republik Kosovo in Südosteuropa geht schon seit vorigem Jahr Beunruhigendes vor sich. Eine utopische Menge an Falschgeld soll hier im Umlauf sein, wie die Behörden gegenüber „Reuters“ mitteilen. Die Staatsanwaltschat musste demnach 480 Falschgeldverfahren einleiten.

Wie groß das Ausmaß ist, zeigen die Aussagen von Anwohnern aus dem Kosovo. So schildert etwa ein Kellner: „Am Anfang hatte jeder Angst, ob die Münzen echt sind. Es gab viele, die die Münzen nicht annehmen wollten.“ Mittlerweile sei daraus fast schon ein Normalzustand geworden. „Wir nehmen Falschgeld, wir geben Falschgeld“, schildert der Mann pragmatisch.

Für Unternehmer hat die große Menge an gefälschten 2-Euro-Münzen dagegen drastische Konsequenzen. Falschgeld im Wert von bis zu 50.000 Euro im Jahr soll bei der Firma „Pristina Parking“ eingegangen sein. Dies hätte auch die Mitarbeiter in brenzlige Situationen gebracht: „Die Polizei hat auch gegen einige unserer Mitarbeiter ermittelt, obwohl sie sich bei der Entgegennahme des Geldes nichts zuschulden kommen ließen.“ Deswegen hat der Geschäftsführer entschieden, die Annahme von 2-Euro-Münzen grundsätzlich zu verweigern.

Duo wegen gefälschten Münzen verhaftet

Im April dieses Jahres sollen bereits ein Mann und eine Frau verhaftet worden sein, die versucht hatten, sage und schreibe 10.600 gefälschte 2-Euro-Münzen aus Nord-Mazedonien in den Kosovo einzuführen. Und dies dürfte bei weitem nicht die einzige Verhaftung aufgrund von Falschgeld gewesen sein.

Auch Touristen sollten sich bei einem Urlaub im Kosovo besser vorsehen, wenn sie ein 2-Euro-Stück als Wechselgeld erhalten. Denn auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern dürfte das in Umlauf Bringen von Falschgeld böse Konsequenzen bedeuten.