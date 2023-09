Euro-Münzen jetzt hunderte Euro wert – hast du diese „faulen Eier“ in der Tasche?

Manche Menschen tragen in ihren Geldbeuteln ein kleines Vermögen, ohne es zu wissen. Der Grund: Einige Euro-Münzen sind deutlich mehr wert als man glaubt. Aber der Reihe nach.

Eine 2-Euro-Münze ist zwei Euro wert – sollte man meinen. Doch besonders seltene Prägungen sind in den vergangenen Jahren enorm im Wert gestiegen und werden auf Tauschbörsen für hunderte Euro gehandelt.

2-Euro-Münzen im Wert gestiegen

Dabei handelt es sich um Fehlprägungen, bei denen in der Produktion etwas schiefgelaufen ist. Wer bei Ebay und Co. nach solchen Fehlprägungen sucht, wird schnell fündig. Unzählige defekte Münzen werden dort für je hunderte Euro angeboten und gehen für jene Summen auch tatsächlich über den Tisch.

Besonders bekannt ist das sogenannte „Spiegelei“. Dabei handelt es sich um eine 2-Euro-Münze, bei der der goldene Kreis im inneren der Münze eher oval geformt ist. Die Form erinnert an auslaufendes Eigelb bei einem Spiegelei – daher der Spitzname für diese Münze.

Auch interessant: Seltene 50-Cent-Münze entdeckt – du könntest Hunderttausende kassieren!

„Faule Eier“ 100 bis 200 Euro wert

Von solchen Münzen gibt es vergleichsweise viele. Daher lohnt sich ein Blick in den Geldbeutel. Sie werden bei Ebay in der Regel für 100 bis 200 Euro gehandelt. Wer ein solches „Spiegelei“ in der Tasche hat, darf sich glücklich schätzen.

Deutlich wertvoller sind sogenannte Euro-Rohlinge. Dabei handelt es sich um Euro-Münzen, bei denen lediglich der äußere Rand geprägt wurde. Im Inneren der Münze fehlt die Prägung. Händler verlangen für solche Münzen vierstellige Beträge.

Weitere wertvolle 2-Euro-Münzen

Ebenfalls sehr wertvoll sind seltene Sonderprägungen wie jene aus Monaco aus den Jahren 2021 und 2022. Dort wurden zu Ehren des Hochzeitstages von Fürst Albert und Charlène bzw. zum Geburtstag von Albert I. je 15.000 2-Euro-Münzen produziert, die mittlerweile für je tausende Euro gehandelt werden.

Auch hier gilt: Man sollte stets einen wachsamen Blick in den eigenen Geldbeutel werfen. Wer solche Euro-Münzen bei sich trägt, ist ein wahrer Glückspilz.