2-Euro-Münze wird für irren Preis gehandelt – dieses Detail springt sofort ins Auge

Jeder kennt es: Das Kleingeld im Geldbeutel ist oft unbeachtet und wir schauen gar nicht richtig drauf! Doch manchmal könnte sich ein genauerer Blick auf die Groschen lohnen, denn hinter mancher unscheinbarer Münze schlummert vielleicht ein kleiner Schatz.

In den Zeiten von Kreditkarten und kontaktlosem Bezahlen verliert das Münzgeld zunehmend an Bedeutung, doch einige Exemplare sind wirklich wertvoll, wie diese wertvolle 2 Euro Münze mit einem ganz besonderen Emblem.

Diese 2 Euro Münze ist ein wahrer Schatz

Auf den ersten Blick mögen 2-Euro-Münzen aus Bremen wie gewöhnliche Zahlungsmittel erscheinen, doch wirft man mal einen Blick auf Ebay-Kleinanzeigen, kann man wirklich Erstaunliches sehen. Besondere Münzen werden dort für mehrere Tausend Euro gehandelt. Ein Exemplar aus Bremen wird sogar für unglaubliche 99.000 Euro angeboten (hier mehr dazu).

Doch was macht diese eine Münze denn so besonders? Es handelt sich angeblich um eine Monometall-Variante, eine wahre Rarität. Üblicherweise bestehen 2-Euro-Münzen aus einer Nickel-Messing-Legierung im inneren Teil und einer Kupfer-Nickel-Legierung im äußeren Teil, so die Europäische Kommission. Doch dieses Exemplar aus Bremen soll ausschließlich aus einer Metallsorte bestehen.

2-Euro-Münze soll ein Unikat sein

Ihr stolzer Besitzer behauptet sogar dass es von dieser besonderen Münze bisher kein weiteres Exemplar geben soll. Das ist seine Begründung für den hohen Preis. Allerdings kann dies auch ziemlich gefährlich sein, denn Experten begründen dass man sich von diesen Preisen nicht blenden lassen darf. Denn nur weil die Münze einen hohen Preis hat, heißt dies nicht automatisch, dass die Münze eben auch so wertvoll ist.

Die Bundesbank informiert, dass insgesamt 30 Millionen der Bremen-Münzen in Umlauf gebracht wurden. Unter diesen finden sich immer wieder Fehlprägungen, von verschobenen inneren Ringen bis zu Stempeldrehungen. Solche Besonderheiten können den Wert einer Münze erheblich steigern, je nach Seltenheit und Nachfrage. Auf Plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen findet man derzeit Angebote von Händlern, die Preise zwischen mehreren Hundert und 2.500 Euro aufrufen.

Vorsicht ist geboten!

Experten raten hierbei zu großer Vorsicht! Michael Becker, dem Vorsitzenden im Berufsverband des Deutschen Münzfachhandels, ist diese „Verprägung“ der Bremer Münze bereits bekannt. Allerdings kommen er und seine Branchenkollegen auf eine ganz andere preisliche Einschätzung. 500 bis 1.000 Euro fände er realistisch.

„Die hier geforderten Preise sind zumindest sittenwidrig, wenn nicht gar kriminell!“, kritisiert Becker energisch. „Ob dieses Stück echt ist oder chemisch behandelt oder versilbert oder anderweitig bearbeitet wurde, kann man anhand der Fotos nicht feststellen.“ Er würde von einem Kauf zu dem angepeilten Preis des Anbieters auf jeden Fall abraten.