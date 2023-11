Sparkasse, Postbank & Co. dürfen Kunden nicht länger zusätzlich abkassieren – EU schiebt Banken Riegel vor

Die Zeit der Geduldsproben bei Überweisungen bei Sparkasse, Postbank & Co. ist vorbei. Hast du es satt, tagelang auf dein Geld zu warten? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Eine Bankenrevolution steht bevor!

Vielleicht hast du es bereits bemerkt. Neben den herkömmlichen Überweisungen gibt es einen Turbo-Modus – die Echtzeit-Überweisungen. Hier wird das Geld in Sekundenschnelle von A nach B transferiert. Keine Wartezeiten, keine unnötigen Verzögerungen. Ein Traum für Kunden von Sparkasse, Postbank & Co., oder?

Sparkasse, Postbank Co. dürfen Kunden nicht länger zusätzlich abkassieren

Doch hier kommt der Haken: Viele Banken, wie Sparkasse, Postbank & Co. verlangen für diesen Blitz-Service saftige Zusatzgebühren. Die Kosten variieren von Bank zu Bank und von Konto zu Konto, können aber durchaus mehrere Euro betragen. Aber halt, jetzt kommt die gute Nachricht!

Endlich haben sich EU-Rat und Europaparlament zusammengesetzt, um diesem überflüssigen Kostentreiber einen Riegel vorzuschieben, wie sie in einer Pressemeldung mitteilten. Die Weichen für eine Revolution im Bankwesen sind gestellt, auch wenn die letzte Zustimmung von Parlament und Mitgliedsstaaten noch aussteht.

Die bisher vorläufig vereinbarten Regeln versprechen Großartiges. Sie sollen nicht nur in der EU gelten, sondern auch in Norwegen, Island und Liechtenstein. Und, das ist das Beste, sie besagen, dass Banken wie Sparkasse, Postbank & Co., die herkömmliche Euro-Überweisungen anbieten, künftig auch Echtzeit-Überweisungen offerieren müssen.

EU schiebt Banken Riegel vor

Was noch besser ist: Die Gebühren für diesen rasanten Geldfluss dürfen nicht höher sein als bei den regulären Überweisungen. Und da diese in der Regel kostenlos sind, bedeutet das nur eines – Echtzeit-Überweisungen werden künftig kostenlos sein.

Warum sind wir so sicher, dass dies wirklich die Zukunft ist? Schauen wir auf die Fakten: Laut der EU-Kommission machen bisher nur etwa elf Prozent aller Überweisungen in der EU von dieser blitzschnellen Methode Gebrauch. Das liegt hauptsächlich an den hohen Gebühren. Doch wenn diese fallen, könnte die Echtzeit-Überweisung bei Sparkasse, Postbank & Co. zur neuen Normalität werden.