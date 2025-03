Sammler zahlte 5 Millionen für diese 5-Cent-Münze – hast auch du wertvolle Exemplare im Geldbeutel?

Das ist ja wie im Lotto zu gewinnen! Tagtäglich haben wir damit zu tun: dem Bargeld. So manch einer zahlt zwar lieber mit Karte, dennoch finden sich in den meisten Portemonnaies der Deutschen immer noch ein paar Münzen oder Scheine. Und die können es wirklich in sich haben.

Gerade Sammler wissen schon lange, dass die eine oder andere Münze ganz schön viel Geld bringen kann. Doch nicht nur Sammlerstücken können wertvoll sein ­– auch die alltägliche Euro-Münze kann da schon mal mehr wert sein als ihr Nominalbetrag. Steckt in deiner Geldbörse vielleicht auch so ein Schatz?

Millionen für eine Münze

2007 wurde ein gut erhaltenes Exemplar der „Liberty Nickel“ von 1913 bei einer Auktion für sage und schreibe fünf Millionen US-Dollar (4,6 Millionen Euro) versteigert. Bei dieser Münze handelt es sich um eine Fehlprägung, die weltweit für Aufsehen erregt hat. Von diesen begehrten Stücken sind mittlerweile zwei in einem Museum zu finden und noch drei auf dem freien Sammlermarkt verfügbar – wobei eine für diesen Preis den Besitzer gewechselt hat.

In Deutschland gibt es zwar nicht solch exorbitante Summen für eine Münze, dennoch sind auch hierzulande ein paar Schätze in den Portemonnaies versteckt. Denn die 2-Euro-Gedenkmünze „30 Jahre Mauerfall“ kann einen beachtlichen Sammlerwert haben. Auf dem Sammlermarkt können sich die Preise aber auch schon mal im vierstelligen Bereich tummeln.

Diese 2-Euro-Münze ist auch wertvoll

30 Jahre nach dem Mauerfall ist nämlich im Jahr 2019 eine 2-Euro-Gedenkmünze erschien. Hier bestimmen – wie bei jedem anderen Sammlerstück auch – Angebot, Nachfrage und die Einzigartigkeit der Münze den Preis. Ein stinknormales 2-Euro-Stück dieser Prägung ist nicht sonderlich wertvoll. Doch Fehlprägungen des Mauerfalls, dessen Motiv die Rückseite der 2-Euro-Münze ziert, werden im Netz für bis zu 5.000 Euro angeboten.

Hier gilt aber Obacht! Denn nicht jedes Angebot ist vertrauenswürdig. Nur weil eine Münze für viel Geld angeboten wird, heißt das nicht automatisch, dass sie auch wertvoll ist. Hier ist es immer ratsam, sich noch die Meinung eines Experten einzuholen. Nur so kann garantiert werden, dass es sich um ein authentisches Stück handelt.