2-Euro-Münze kam erst kürzlich auf den Markt – ist sie jetzt schon mehr als das Tausendfache wert?

Ein paar Euro für den Kaffee am Bahnhof oder für die Stulle auf dem Weg zur Arbeit: Im Alltag gibt es immer wieder Situationen, in denen man Münzen als Zahlungsmittel verwendet. An sich nichts Besonderes, doch was viele nicht wissen: Man kann, ohne es zu wissen, einen kleinen Schatz im Portemonnaie haben.

Denn gerade unter den 2-Euro-Münzen verbergen sich manchmal wertvolle Sammlerstücke, die bei Ebay oder in Kleinanzeigen für immense Summen gehandelt werden. Und jetzt sorgt erneut ein Geldstück mit einem bekannten Wahrzeichen für Aufregung im Netz.

2-Euro-Münze: Fehlprägung treibt Wert der Münze in die Höhe

Die 2-Euro-Münze „Elbphilharmonie“ wird nämlich im Internet unter anderem für 2.500 Euro angeboten. Dabei liegt ihr Wert laut dem Fachportal „münzen.eu“ eigentlich nur bei rund drei Euro. Warum also fordern manche Verkäufer für die Münze deutlich mehr? Nun ja, wegen der Fehlprägung.

Im Internet wird derzeit eine 2-Euro-Münze mit dem Motiv der Hamburger Elbphilharmonie hoch gehandelt. Der Grund ist ein seltener Prägefehler. Foto: IMAGO/Zoonar

Denn wie der Name schon sagt, hat die Münze einen Fehler – also zum Beispiel einen Makel im Material oder im Münzbild. Und weil die industriell gefertigten Taler einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen, kommt es nur selten zu Fehlprägungen. Eben deshalb sind sie bei Sammlern sehr begehrt und werden hoch gehandelt. Hinzu kommt, dass 2023 mit der Ausgabe „Hamburg“ die neue 2-Euro-Münzserie „Bundesländer II“ startet.

2-Euro-Münze: So erkennt man eine Fehlprägung

Doch wie erkennt man überhaupt eine Fehlprägung? Nun, es gibt verschiedene Arten von Makeln. Eine davon sind sogenannte Stempelrisse, bei denen sich feine Risse auf der Münze zeigen. In anderen Fällen ist das Motiv, das auf die Münze gestempelt wurde, verzerrt. Das passiert, wenn der Stempel nicht im üblichen Winkel auf die Münze trifft. Diese Art der Fehlprägung ist eine der häufigsten. Auf YouTube gibt es sogar Videos, die erklären, wie man solche Fehlprägungen selbst identifizieren kann.

Also lieber die nächste 2-Euro-Münze, die man für eine Kleinigkeit ausgeben will, genauer unter die Lupe nehmen. Schließlich könnte man ja einen kleinen Schatz im Portemonnaie haben.