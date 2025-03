1-Cent-Münze für 6.000 Euro gehandelt – es kommt auf DIESES Detail an

Jetzt aber mal schnell nachschauen! Es gibt sie, Münzen in Cent-Beträgen, die tatsächlich ein Vermögen wert sein können. Immer wieder liest und hört man von Euro- oder Cent-Münzen, die wegen kleinster Detailänderungen oder auch Fehlprägungen das Zigfache von dem wert sind, als der Betrag, den sie angeben.

Etliche Münz-Sammler sind bereit, auf Tausch- oder Kaufportalen richtig viel Geld hinzublättern. Doch sicherlich ist nicht jede Fehlprägung jeder Münze wertvoll. Experten haben ein Auge für jedes kleinste Detail, das eine wertvolle von einer „wertlosen“ Euro-Münze unterscheidet. Bei der 1-Cent-Münze kommt es auf ein kleines, aber feines Detail an.

1-Cent-Münze für 6.000 Euro gehandelt

Einige Euro-Münzen sind unter Sammlern heiß begehrt und das Vielfache ihres Nennwertes wert. Doch woran erkennt man diese kleinen Schätze? Die 1-Cent-Münze kann dank einer seltenen Fehlprägung bis zu 6.000 Euro wert sein. So viel nämlich hat eine Fehlprägung einer italienischen 1-Cent-Münze eingebracht.

Eine seltene Fehlprägung sind beispielsweise zwei identische Seiten, wenn eine Münze also quasi zwei Vorder- oder Rückseiten besitzt. Normalerweise ist auf der Rückseite der italienischen Münze das Castel del Monte in Apulien zu sehen. Bei der Fehlprägung ist allerdings das Mole Antonelliana in Turin zu sehen. Die Folge: Sammler zahlen Unsummen dafür!

Es kommt auf Details an

Auch wenn Vorder- und Rückseite nicht im gleichen Winken zueinander stehen oder selbst für Prägeschwächen, können Besitzer auf viel Geld hoffen. Grundsätzlich lohnt sich immer ein Blick auf die eigenen Münzen. Hat man nämlich welche aus kleineren Euro-Staaten, wie Monaco oder dem Vatikan, kann man teilweise bis zu 80 Euro kassieren.

Diese kleinen Länder haben eine stark limitierte Anzahl an Münzen. Entscheidend für den Wert sind das Jahr der Prägung sowie die Auflage, mit der sie hergestellt wurden. Je älter, umso wertvoller. Also, schnell ein Blick ins Portemonnaie werfen – vielleicht lässt sich ja damit ein ganzes Wochenende finanzieren. Oder der nächste Sommerurlaub…