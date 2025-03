Diese Cent-Münze ist mehrere 1.000 Euro wert! Vielleicht hast du sie im Geldbeutel

Die Deutschen hängen am Bargeld. Immerhin wird auch 2023 noch die Hälfte aller Einkäufe an der Ladenkasse bar bezahlt, wie eine Umfrage der Bundesbank ergab. Gerade kleine Beträge sind dafür geeignet.

Doch während die Portemonnaies mit den gängigen Euro- und Cent-Münzen gefüllt sind, gibt es auch Exemplare, die weit mehr wert sind, als ihr Nennwert vermuten lässt. Hast du auch so ein Fundstück in deinem Geldbeutel?

Wegen Fehlprägung: Münze ist mehrere tausend Euro wert

Natürlich ist nicht jede Münze ein verstecktes Sammlerstück. Aber es gibt sie: Die besonders seltenen Münzen mit Fehlprägungen, die unter Sammlern für Aufregung sorgen. Und laut dem italienischen Magazin „Today“ soll jetzt eine weitere Fehlprägung im Umlauf sein.

+++ Neue 20-Euro-Münze kommt – Regierung gibt grünes Licht +++

Die Rede ist von einer italienischen 1-Cent-Münze, die nur etwa 7.000 Mal geprägt wurde, bevor sie aus dem Verkehr gezogen wurde. Einige Exemplare entgingen jedoch der Beschlagnahmung und sind noch immer im Umlauf. Diese Fehlprägung wird als „falscher 1 Cent“ bezeichnet – und kann ein kleines Vermögen wert sein.

Im Durchschnitt wird dieses Geldstück für 2.500 bis 3.000 Euro gehandelt. Ein besonders wertvolles Exemplar soll laut der „HNA“ bei einer Auktion im Jahr 2013 für unglaubliche 6.600 Euro verkauft worden sein.

Falsche Symbol und Größe: 1-Cent-Münze ist heiß begehrt

Aber was macht dieses Geldstück so besonders? Ganz einfach: Sie hat die Größe einer 2-Cent-Münze und zeigt wie diese das Wahrzeichen Turins – die berühmte Mole Antonelliana. Doch normalerweise zeigt eine italienische 1-Cent-Münze das Castel del Monte, eine beeindruckende Festung in Apulien.

Die Rückseite verrät also den Unterschied: Sie trägt den Wert „1 Cent“ und nicht „2 Cent“. Aus diesem Grund wird sie auch als „falscher 1-Cent“ bezeichnet. Das Besondere an dieser Fehlprägung ist also nicht nur die Größe, sondern auch das falsche Symbol.

Mehr News:

Es lohnt sich also, einen genaueren Blick auf dein Kleingeld zu werfen – wer weiß, vielleicht hast du ja eine dieser seltenen Geldstücke in deinem Portemonnaie. Und falls nicht, kannst du ja anfangen, nach ihnen zu suchen.