Euro-Münze ist plötzlich das 500-fache wert – auf ein Detail am Rand kommt es an

Auf den ersten Blick kann man es kaum erkennen – aber an dieser Euro-Münze gibt es eine Besonderheit. Bei Sammlern ist die Fehlprägung sogar so heiß begehrt, dass sie für das 500-fache von ihrem Ursprungswert gehandelt wird.

Ähnlich wie man es von der Europaflagge kennt, stehen die Sterne auf den Euro-Münzen mit den Spitzen nach oben. Jedoch kam es ausgerechnet bei der Erstprägung der deutschen Euro-Münzen zu einem Fehler, weswegen etwas bei den Sternen seltsam erscheint.

Seltenheit macht diese Euro Münze unglaublich wertvoll

Die Sterne auf diesen Euro-Münzen wirken nämlich beinahe verdreht. Wie das Magazin „Focus“ berichtet, liegt dies daran, dass die Sterne nicht wie üblich auf den Spitzen stehen. Stattdessen sind sie radial zum Mittelpunkt ausgerichtet. Die unteren Spitzen der Sterne verlaufen damit parallel zum Rand des inneren Teils der Münze.

Diese besondere Fehlprägung hat auch einen Namen, und zwar „drehenden Sternen“. Auch wenn der Unterschied zwischen der Fehlprägung und den normalen Euro-Münzen nur sehr schwer zu erkennen ist, sollte man nach dieser Ausschau halten, denn ihre Seltenheit macht sie unglaublich wertvoll.

Sammler zahlen für diese Fehlprägung teilweise bis zu 500 Euro, also das 500-fache von ihrem ursprünglichen Wert. Das liegt vorwiegend daran, dass die meisten dieser Fehlprägung bereits entwertet wurden, was man an dem Walzabdruck erkennen kann. Entsprechend ist die Münze unglaublich selten, und diese zu finden, gleicht nahezu einem Gewinn im Lotto.

Fehlprägung entstand bei einem historischen Event

Die Fehlprägung hat ebenfalls eine interessante Geschichte, denn diese entstand bei der Prägung der ersten Euro-Münzen im Jahr 1998. Wie „Focus“ berichtet, war der damalige Bundesfinanzminister Theo Waigel anwesend, als diese geprägt wurden. Jedoch entstand ausgerechnet bei den ersten Exemplaren der Münzen ein großer Fehler, denn die Sterne waren falsch positioniert.

Diese Fehlprägung fiel erst, als die Maschinen liefen und einige Münzen bereits geprägt wurden. Zwar wurde angeordnet, dass alle Fehlprägung sofort vernichtet werden sollten, jedoch gerieten trotzdem ein paar dieser Fehlprägung auf den Markt. Ein Umstand, über den sich vor allem Sammler freuen konnten. Wenn man vermutet, dass etwas an einer Euro-Münze ungewöhnlich erscheint, sollte man diese sofort bei einem Experten überprüfen lassen. Wer weiß? Vielleicht ist man ja der glückliche Finder dieser besonderen und seltenen Fehlprägung.