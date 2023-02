Erdbeben in der Türkei: Hund rettet zwei Menschen das Leben – wenig später wird er unter Trümmern begraben

Tausende Menschen sind nach den Erdbeben in der Türkei gestorben. Viele lagen über Stunden oder sogar Tage unter Trümmern begraben (so wie diese Frau). Viele konnten nicht mehr lebend gerettet werden oder starben kurze Zeit später. Angehörige sind auf der Suche nach ihren Verwandten.

Rettungshund „Proteo“ aus Mexiko wurde in die Türkei geschickt, um nach dem Erdbeben Menschenleben zu retten – und gab seines im Kampf für andere. Nun trauert das ganze Land um ihn.

Erdbeben in der Türkei: Hund gibt sein Leben für andere

Rettungsteams aus allen möglichen Ländern hatten sich kurz nach den Erdbeben am 6. Februar in die Türkei begeben, um bei der Bergung von Verschütteten zu helfen. Mit dabei aus Mexiko gut 150 Rettungskräfte und Hunde – darunter Rettungshund „Proteo“. Der Schäferhund war tagelang im Einsatz.

Zuletzt soll er zwei Menschen in Adiyaman das Leben gerettet haben, bevor er selbst seines verlor, berichtete „El Colombiano“. Auf Twitter kursierten Videos, die einen plötzlicher Erdrutsch zeigten, bei dem der Vierbeiner mutmaßlich starb. Danach gab es eine ehrenvolle Trauerzeremonie vom versammelten mexikanischen Rettungsteam.

Ganz Mexiko dankt Hund für Einsatz

„Heute verabschieden wir uns mit Ehren von einem großartigen Hund“, teilte das Mexikanische Rote Kreuz ein Video auf Twitter. Selbst der mexikanische Außenminister bedankte sich bei dem Vierbeiner für seinen Einsatz. „Ich bedauere den Tod von Proteo“, twitterte er und teilte ebenfalls ein Video von der Gedenkfeier.

„Du hast deine Mission als Mitglied der mexikanischen Delegation bei der Suche und Rettung unserer Brüder in der Türkei erfüllt“, dankte auch das mexikanische Sekretariat für Nationale Verteidigung (SEDENA) Proteo für seine „heldenhafte Arbeit“.

Besonders hart war der Verlust für Proteos Zweibeiner-Partner. „Ich möchte dir sagen, dass ich stolz auf dich bin, weil du immer ein starker Hund warst, ein fleißiger Hund, der nie aufgegeben hat“, richtete er sich per TikTok an den Geist seines Partners. „Leider kannst du nicht mit mir zurückkommen. Ich werde dich immer in Erinnerung behalten. Ich hoffe ganz Mexiko erinnert sich immer an dich und vergisst dich nie. Irgendwann sehen wir uns wieder.“