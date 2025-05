„Elden Ring Nightreign“: Jetzt geht die Nachricht um – es wird für Spieler mehr als deutlich

Das Open-World-Rollenspiel „Elden Ring Nightreign“ vom Entwicklerstudio „From Software“ steht aktuell im Fokus vieler Kritiken. Während die Atmosphäre und der hohe Schwierigkeitsgrad gelobt werden, sorgen technische Defizite und fragwürdige Designentscheidungen für gemischte Bewertungen.

„Elden Ring Nightreign“: Viel Lob, aber auch Kritik

Auf Metacritic erzielt die Playstation-5-Version aktuell einen Metascore von 78 Punkten, basierend auf 64 Kritiken. Die PC-Version schneidet mit 79 Punkten etwas besser ab, während die Xbox-Variante mit 86 Punkten am höchsten bewertet wird. Dennoch liegt das Spiel weit unter dem Niveau des Haupttitels „Elden Ring“, der 2022 durchweg über 90 Punkte erhielt.

Fachmagazine wie PC Games loben das Koop-Gameplay von „Elden Ring Nightreign“, kritisieren jedoch diverse Schwächen. Sie bemängeln unter anderem den hohen Frustfaktor und die fehlende Progression zwischen den Runs. Besonders nach dem Besiegen der Hauptbosse fehle die Motivation.

Ihr Fazit: „Nightreign ist eine knallharte Teambuilding-Maßnahme voller halsbrecherischer Action, die sich fabelhaft spielt, es aber leider nicht schafft, euch gebührend für eure Mühen zu belohnen – sei es mit permanenten Upgrades oder mit Endbossen, bei denen eure Builds tatsächlich einen Unterschied machen“. PC Games vergibt 7 von 10 Punkten.

„Elden Ring Nightreign“: Gameplay und Veröffentlichung

Eine noch kritischere Einschätzung liefert Gamepro, das auf technische Probleme, schlechtes Balancing und den unzureichend durchdachten Solo-Modus hinweist. Zudem wird das Fehlen von Crossplay und die begrenzte Langzeitmotivation als Mängel aufgeführt. Die Wertung liegt hier lediglich bei 65 Punkten.

Im Gameplay treten Spieler entweder alleine oder im Dreier-Koop gegen Monster und Bosse an. Insgesamt acht Charaktere stehen zur Auswahl, die über eigene Ultimates und Fähigkeiten verfügen. An Orten der Gnade lassen sich die Helden leveln, was im Laufe des Spiels starke Kräfte freischaltet. Zusätzlich können Relikte gesammelt werden, die über die aktuelle Runde hinaus Bestand haben. Ziel ist es, drei Tag-Nacht-Zyklen zu überstehen und schließlich im finalen Kampf gegen den Nightlord zu bestehen. Während der Nacht verkleinert sich die Karte aufgrund der Night’s Tide, was zusätzliche Herausforderungen schafft. Neben bekannten Kreaturen aus „Elden Ring“ bietet „Elden Ring Nightreign“ neue Gegner und Gebiete.

Das Spiel wird am Freitag (30. Mai) für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Es ist eigenständig spielbar und erfordert keinen Besitz des Hauptspiels. Die Standardedition wird etwa 40 Euro kosten.

