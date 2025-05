SDP-Konzert in Arena Oberhausen ausverkauft – plötzlich geht die Nachricht um

SDP führt ihre „Die wollen nur spielen Tour“ noch in diesem Jahr unter anderem nach Oberhausen in die Rudolf Weber-Arena. Das Konzert am 6. November 2025 ist bereits restlos ausverkauft. In NRW gibt es sonst nur noch Tickets für Köln am 20. in der Lanxess Arena.

Doch jetzt ereilt Fans des Hip-Hop-Duos die Nachricht: Es gibt noch Hoffnung, das Berlin-Spandau-Duo in Oberhausen live zu sehen.

Rudolf Weber-Arena verkündet Zusatzshow

Tadaa! SDP werden noch für einen weiteren Abend in Oberhausen bleiben. Wie die Rudolf Weber-Arena über Social Media verkündet, wird es aufgrund der hohen Nachfrage eine Zusatzshow geben. Und die findet tatsächlich noch vor dem bereits ausverkauften Termin am 6. November statt.

Fans der aktuellen Stunde können sich jetzt ein Ticket für den Auftakt der Tour sichern. Diese sind bereits über die Webseite der Rudolf Weber-Arena, Eventim und allen anderen bekannten Verkaufsstellen erhältlich.

Oberhausen: SDP sorgen bei Fans für Schnappatmung

SDP, bestehend aus dem Duo Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin aus Berlin-Spandau, sorgen seit ihrer Gründung 1999 für Schlagzeilen. Mit ihrer genreübergreifende Musik aus Hip-Hop, Pop, Rock und elektronischen Elementen begeistern sie ihre Fans seit der ersten Stunde. Kein Wunder also, dass bereits einige Konzerte ihrer aktuellen Tour ausverkauft sind, neben Oberhausen auch in München und ihrer Heimatstadt Berlin.

Darum hat das Duo bereits ein paar Zusatzshows verkündet. Der Ticketverkauf läuft bereits. Wir haben hier alle Tourdaten für dich aufgelistet und die noch verfügbaren Termine (mit Stand von Dienstag, fett markiert:

5. November: Oberhausen, Rudolf Weber Arena (Zusatzshow)

6. November: Oberhausen, Rudolf Weber Arena (ausverkauft)

7. November: München, Olympiahalle (ausverkauft)

12. November: Berlin, Uber Arena (Zusatzshow)

13. November: Berlin, Uber Arena (ausverkauft)

14. November: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena (ausverkauft)

15. November: Frankfurt, Festhalle Frankfurt (ausverkauft)

20. November: Köln, Lanxess Arena

21. November: Hannover, ZAG Arena (ausverkauft)

26. November: Hamburg, Barclays Arena (Zusatzshow)

27. November: Hamburg, Barclays Arena

28. November: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (ausverkauft)

29. November: Erfurt, Messehalle Erfurt (ausverkauft)

Übrigens: Wer nicht bis November warten will, kann das Duo etwa auch bei Rock am Ring und Rock im Park sowie dem Hurricane oder Southside im Juni sehen.