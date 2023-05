Kaufland, Aldi und Co.: Kunden-Trick enthüllt! Auf DIESES Detail solltest du bei jedem Einkauf achten

Die Preise im Supermarkt sind nach wie vor hoch – auch, wenn die Inflation im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres leicht gesunken ist. Die Verbraucher müssen also trotzdem mehr Geld für den wöchentlichen Einkauf einplanen.

Doch es gibt einen Trick, wie Verbraucher bei bestimmten Produkten im Supermarkt wie Kaufland oder im Discounter wie Aldi oder Lidl Geld sparen können. Denn Verbraucherschützer haben herausgefunden, dass No-Name-Produkte oft identisch mit Markenprodukten sind. Und das Beste daran: Sie kosten im Schnitt 30 Prozent weniger.

Kaufland, Aldi und Co.: Kunden sollten genau hinsehen

Wie RTL berichtet, müssen Verbraucher bei günstigeren Produkten auch keine Qualitätsunterschiede befürchten. Die einzigen Unterschiede machen sich im Geldbeutel bemerkbar. Um zu erkennen, welche No-Name-Produkte in Wirklichkeit Markenprodukte sind, sollten Kunden genau hinschauen. Und zwar auf den Herstellernamen.

In den meisten Fällen ist dieser neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder der Gramm- und Literangabe zu finden. Mit einer Suchabfrage im Internet lässt sich schnell herausfinden, ob das No-Name-Produkt den selben Hersteller wie ein Markenprodukt hat. Kunden können so in verschiedenen Bereichen des Supermarkts oder Discounters sparen.

Kaufland, Aldi und Co.: Hier kannst du einiges sparen

Welche günstigen Produkte eigentlich Markenprodukte sind, zeigen dir auch die folgenden Tabellen mit Informationen von RTL. Zunächst kannst du einiges bei Tiefkühl- und Fertigprodukten sparen.

Markenprodukt No-Name-Produkt Frosta Paella Gut & Günstig von Edeka (-35 %)

Paella von Lidl (-53 %) Maggi Ravioli K-Classic Ravioli Bolognese von Kaufland (- 30%) Alberto Steinofenpizza Casa Morando Steinofenpizza von Aldi Nord Bonduelle Gartenerbsen King Crown Erbsen von Aldi Nord (-30 %) Alberto Lasagne ja! Lasagne Bolognese von Rewe (-30 %) Iglo Schlemmerfilet à la Bordelaise K-Classic Schlemmerfilet Bordelaise von Kaufland (-35 %)

Bei den nächsten Produkten sollten vor allem Liebhaber von Schokolade, Keksen und sonstigem Süßkram aufmerksam werden. Denn hier gibt es besonders viele No-Name-Produkte, die sich vom Markenprodukt nicht unterscheiden – zumindest geschmacklich.

Markenprodukt No-Name-Produkt Bahlsen Waffeletten Biscotto Schoko-Waffelröllchen von Aldi Nord Storck Super Dickmann’s Choceur Riesen Schokoküsse von Aldi Süd DeBeukelaer Prinzenrolle Choco Bistro Schoko-Duo von Aldi Süd Coppenrath & Wiese Pflaumen-Kuchen Teviana Pflaumen-Kuchen von Aldi Süd Griesson Soft Cake Biscotto Jaffa Cake von Aldi Nord Brandt Der Markenzwieback Goldähren Zwieback von Aldi Nord Trumpf Schogetten Zartbitter ja! Schokolade Zartbitter von Rewe Katjes Salzige Heringe Sweetland Salzige Fische würziges Salzlakritz von Aldi Nord Coppenrath & Wiese Käsekuchen Grotemeyer’s Konditorei Käsekuchen von Kaufland

Meine Kuchenwelt Backkuchen Käsekuchen von Aldi Nord

Aldi, Kaufland und Co.: Auch das Frühstück kann günstiger werden

Aber auch für Salz-Fans gibt es einige Produkte, die zum gleichen Geschmack günstiger gekauft werden können. Hier eine Übersicht:

Markenprodukt No-Name-Produkt Pom-Bär Kartoffelsnack Crusti Croc Teddy’s Hit von Lidl Lorenz Erdnuss Locken Leicht Be Light Erdnuss Flips von Aldi Süd Lorenz Chipsletten Sun Snacks Stapelchips von Aldi Süd Ültje Cashew-Kerne Trader Joe’s Cashews von Aldi Nord

Edeka Cashewkerne Chio Chips Paprika ja! Paprika Chips von Rewe

Vor allem beim Frühstück lässt sich viel sparen. Zum einen an den Brötchen, zum anderen an Milchprodukten wie Käse, Joghurt oder Frischkäse. Und auch bei Kaffee und Tee gibt es bei vielen Supermärkten oder Discountern die günstigere Variante zur Marken-Qualität. Hier eine Auswahl der Produkte:

Markenprodukt No-Name-Produkt Harry Roggen Krüstchen Roggen Sonntags Brötchen von Aldi Süd (-70 %) Golden Toast Buttertoast Goldähren Buttertoast von Aldi Nord (-40 %)

ja! American Sandwich (20 % günstiger) Arla Buko Frischkäse K-Classic Frischkäse von Kaufland

Rewe Beste Wahl Frischella Frischkäse

Hofburger Cremia Genuss von Aldi Hochland Almette Frischkäse Meine Käsetheke Frischkäse-Fass Aldi Süd Président Camembert Gut&Günstig Französischer Weichkäse von Edeka Frico Gouda mittelalt K-Classic Gouda am Stück von Kaufland Danone Frucht Zwerge Milsani Frucht Juniors von Aldi Nord Bauer der große Fruchtjoghurt Gut&Günstig Fruchtjoghurt von Edeka Emmi Caffé Latte Espresso ja! Latte Espresso von Rewe (-65 %) Meßmer Pfefferminze Pfefferminztee von Edeka (-38 %)

Westminster Pfefferminztee von Aldi (-63 % )

Beim nächsten Einkauf sollten Kunden also auf die kleinen Details achten und genau hinsehen, um an der ein oder anderen Ecke Geld sparen zu können.