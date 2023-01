Edeka: Werbung bringt Kunden auf die Palme – „Keine Chance“

Kunden-Frust bei Edeka!

Eigentlich wollte Edeka mit einer Werbeanzeige auf Facebook eine Reihe von Produkten bewerben. Doch das, was der Lebensmittelhändler in seinem Beitrag darstellte, entsprach offenbar nicht dem, was viele Kunden tagtäglich in den Filialen erleben.

Edeka: Werbung sorgt für Kunden-Frust

Beim Wohl der Haustiere hört bei vielen Menschen der Spaß auf. Erst recht wenn es darum geht, was die kleinen Schätze in ihre Futternäpfe bekommen. Edeka hat auf Facebook nun Werbung für diverse Katzenfutter-Produkte der hauseigenen Eigenmarke geschaltet. „Katzen würden bei Edeka kaufen“, ist darin zu lesen. Diese Begeisterung teilen die Kunden offenbar nicht.

Grund für die Kunden-Wut sind offenbar leere Katzenfutter-Regale bei Edeka:

Das Futter, das meine Katze mag, gibt es seit Monaten schon nicht mehr

Vielleicht… wenn man was zu kaufen bekommen würde. Gerade größere Dosen mit Futter in Gelee, keine Chance!

Katzen kaufen da ein, wo es auch Futter gibt. Eure Regale sind seit Monaten fast leer.

Bei Edeka sieht es bei Katzenfutter im Regal eher erbärmlich aus. Seit Monaten ist das Futter, was unsere Katzen fressen, nicht verfügbar.

Katzenfutter ist überall Mangelware.

Unsere Redaktion hat daraufhin bei Edeka nachgefragt, um aus erster Hand zu erfahren, wie es um die Katzenfutter-Situation beim Händler steht.

So erklärt Edeka den Futtermangel

„Die Versorgung unserer Märkte mit Tiernahrung ist grundsätzlich weiterhin sichergestellt“, teilte uns Edeka auf Anfrage hin – gesteht dabei aber auch, dass „nicht alle Markenprodukte immer verfügbar sind“.

Die Erklärung für mögliche Engpässe hat man von Händlern auch im Bezug auf andere Produkte bereits gehört: „So sind die Energiepreise in den vergangenen Monaten rasant gestiegen, dies wirkt sich unmittelbar auf die Kosten für Erzeugung, Transport und Lagerung von Lebensmitteln aus. […] Aufgrund des Kriegs in der Ukraine, der Blockade der ukrainischen Seehäfen sowie der gegen Russland verhängten Sanktionen fielen zudem wichtige Produktionsländer für Getreide und Ölsaaten aus, was die Weltmarktpreise zusätzlich nach oben getrieben hat. Gerade die gestiegenen Getreidepreise haben direkte Auswirkungen auf die Preise zahlreicher anderer Produkte bis hin zu Fleisch, Wurst und Molkereiprodukten (Mehrkosten für Futtermittel in der Tierhaltung).“