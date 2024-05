Edeka-Kunden können es nicht glauben – plötzlich steht dieser Star auf der Matte

Wer regelmäßig bei Edeka einkauft, bei dem sitzt in der Regel jeder Griff, damit die Lieblingsprodukte schnellstmöglich im Einkaufswagen landen. Während die meisten durch die Gänge hechten, um sich möglichst bald in das Gedränge vor den Kassen zu stürzen, wurden vor dieser Edeka-Filiale all jene belohnt, die mit etwas mehr Zeit und offenen Augen einkaufen gegangen sind. Denn plötzlich steht ein ganz bestimmter Star vor der Eingangstür und das, obwohl er eigentlich Urlaub hat.

Edeka-Kunden mit Spontan-Konzert überrascht

Auch wenn er Deutschland für seinen Kurztrip gar nicht verlassen, sondern sich für einen Mini-Urlaub an der Ostsee entschieden hat, so sollte die Auszeit in Lübeck dennoch der Erholung dienen. Sollte man zumindest meinen, denn obwohl Deutschlands ESC-Teilnehmer Isaak Guderian eigentlich kurz vor seinem großen Auftritt Pause hat, überrascht er die Edeka-Kunden im Norden mit einem spontanen Ständchen am Eingang, wie der „Merkur“ zuletzt berichtete.

Am 11. Mai geht Issak für Deutschland bei Europas größtem Musikwettbewerb ins Rennen und versucht nach den Niederlagen der vergangenen Jahre nun endlich den Titel nach Hause zu holen. Obwohl der 29-Jährige nicht selten auch mal auf der Straße sein Publikum begeistert, waren einige Edeka-Kunden doch ziemlich baff, als er plötzlich seine Gitarre am Eingang der Filiale auspackte.

Fest steht: Das Spontan-Konzert am Donnerstag, den 18. April, hat Isaak in der deutschen Bevölkerung wohl einige Pluspunkte eingebracht. „Bei Reddit ist ein 26-sekündiger Mitschnitt des Lübeck-Auftritts gelandet“, heißt es in dem Bericht vom „Merkur“ weiter. Unzählige Kommentare unter dem Beitrag machen deutlich: Seine Stimme und sein Ausdruck scheinen zumindest im Netz und bei den Edeka-Kunden gut anzukommen. Inwiefern er letztendlich auch beim ESC punkten kann, bleibt abzuwarten.