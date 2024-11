Edeka-Kunden beim Einkauf heimlich aufgezeichnet – bei dieser Ansage reagieren sie eindeutig

Einkaufen im Supermarkt kann ganz schön stressig sein, vor allem zu den Stoßzeiten am Abend. Dazu kommen laute Musik, grelles Licht, ständige Durchsagen und das Piepen der Kassen. Zusätzlich können viele die immer gleichen Werbebotschaften nicht mehr hören.

Doch jetzt sorgte bei Edeka nicht etwa mit einer neuen Werbung für erstaunte Blicke, sondern mit einer ganz ungewöhnlichen Aktion. Logisch, dass die Kunden deshalb etwas verwirrt und erstaunt waren.

Edeka: Wolfgang Heyer sorgt mit Durchsagen für Verblüffung

Denn aus den Lautsprechern des Edeka-Marktes in Albstadt tönte eine völlig unbekannte Stimme. Es war Wolfgang Heyer, der vor allem für sein Comedy-Programm und sogar als Dialekt-Slammer bekannt ist. Doch der Wortakrobat ist kein neuer Edeka-Mitarbeiter, sondern wollte mal wieder mit einer witzigen Aktion punkten. Immerhin ist er bei den Literaturtagen in Albstadt in Einsatz und möchte mehr über Land und Leute erfahren.

Ziel war es, die Kunden beim Einkaufen zu inspirieren und zu unterhalten. Aber wie ist das denn genau abgelaufen? Nun, Wolfgang Heyer machte im Edeka Durchsagen auf Schwäbisch! So posaunte er – teils singend – Sätze wie: „Mir dunds Viertele schlotza und d’Sahne schlecka – und Leit, des Fleischkäse-Brötchen hoißt Läberkäs-Wecka“.

„Mega cool“: Edeka-Aktion löst Begeisterung aus

„Das finde ich mega cool!“, freut sich eine Edeka-Kundin laut „Schwäbische“ über die ungewöhnlichen Durchsagen im Supermarkt. Und auch ein anderer ist sich sicher: „Das finde ich super, das ist mal was anderes.“ Mit „macht Lust auf“ dürfte die Aktion ziemlich gut angekommen sein.

Und wer weiß, vielleicht entschließt sich die Edeka-Filiale ja, die Durchsagen dauerhaft auf Schwäbisch zu machen.