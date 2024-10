Edeka: Produkt soll so gesund sein – doch jetzt muss der Supermarkt warnen

Wer sein Mittagessen gesünder gestalten möchte, macht gerne einen gesunden Salat dazu. Jedoch sollten Kunden von Edeka besser vorsichtig sein, denn der Supermarkt musste einen Salatmix zurückrufen. Dieser könnte nämlich für die Verbraucher schädlich sein.

Immer wieder rufen Supermärkte wie Edeka Lebensmittel zurück, weil bei der Herstellung ein Fehler unterlaufen ist und Schadstoffe in das Essen geraten sind. Dies können Fremdkörper sein, wie Glassplitter oder auch Bakterien, die gesundheitliche Folgen für die Konsumenten haben können.

Edeka: Bakterien im Salatmix festgestellt

Bei Edeka ist genau dies der Fall. Die Firma „Gartenfrisch Jung“ informiert alle Kunden, dass man auf gar keinen Fall den „EDEKA Herzstücke Kräutersalat Salatmix“ im 200-Gramm-Beutel konsumieren soll. Davon sind auch nicht alle Salate betroffen, sondern ausschließlich die Produkte „mit dem Verbrauchsdatum 16.10.2024“, wie die Firma erklärt.

Bei dem Salatmix bei Edeka wurde nämlich bei einer nachträglichen Untersuchung STEC-Bakterien nachgewiesen. Die Bakterien können für die Kunden ernsthafte gesundheitliche Probleme auslösen und eine fieberhafte Magendarmstörung auslösen.

Die Bakterien sind den meisten Kunden wahrscheinlich als E. coli Bakterien bekannt, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet. Bei Kontakt bekommen die Konsumenten in der Regel schweren Bauchkrämpfen und wässrigem Durchfall. Innerhalb von 24 Stunden kann dieser sogar blutig werden.

Produkt kann man auch ohne einen Kassenzettel zurückgeben

Wenn man versehentlich den Salatmix bei Edeka gegessen hatte, sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen. Normalerweise verschwindet der Durchfall nach ein paar Tagen, aber oft kommt es auch zu einem sehr ernsten Verlauf mit schweren Komplikationen.

Wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet, können Kunden den „EDEKA Herzstücke Kräutersalat Salatmix“ ganz einfach an der Kasse zurückgeben und erhalten den vollen Einkaufspreis zurück. Dies ist auch möglich, wenn man den Kassenzettel nicht mehr hat. Der Salat wurde vorwiegend bei Edeka und Marktkauf in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen und den an Hessen angrenzenden Teilen von Niedersachsen sowie Nordrhein-Westfalen verkauft.