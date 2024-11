Edeka und Rewe: Kunden schauen ganz genau hin – Schließungswelle trifft Supermärkte

Die Schließungswelle von Real liegt noch nicht lange zurück, da bahnt sich schon die nächste Katastrophe in Deutschlands Handel an. Denn jetzt geht es auch einigen Tegut-Filialen an den Kragen!

Laut aktuellen Informationen sollen mehr als 30 Filialen so schwer von der Schließungswelle getroffen sein, dass sie den Besitzer wechseln müssen. Und da könnten ausgerechnet die Konkurrenten Edeka und Rewe nun ins Spiel kommen.

Edeka und Rewe kurz vor Übernahme?

Die Gerüchte-Küche brodelt schon ordentlich. „Tegut-Märkte sind mit 1500 bis 2000 Quadratmetern Fläche in etwa so groß wie Rewe oder Edeka“, heizte etwa auch Einzelhandelsberater Mathias Vlcek im Gespräch mit der „Fuldaer Zeitung“ die Spekulationen an.

Dass sich Discounter wie Aldi oder Lidl bei der Übernahme einreihen könnte, sei dabei aber eher unwahrscheinlich. Denn die Markt-Flächen seien in der Regel für sie zu groß. „Sie belegen etwa 1000 bis 1200 Quadratmeter. (…) Wahrscheinlich wird es auf Rewe oder Edeka hinauslaufen“, so die Experten-Einschätzung.

DAS sagen Rewe und Edeka zu Gerüchten

Insgesamt verfügt Tegut über 300 Märkte in 6 Bundesländern auf ganz Deutschland verteilt. Ob alle Filialen, die sich von der Schließungswelle jetzt getroffen sehen, auch Besitzerwechsel erleben oder nicht ganz wegfallen werden, werde sich wohl erst in nächster Zeit zeigen. Die Mitarbeiter der Supermarkt-Kette bangen aber schon jetzt um ihre Jobs!“

Aber was sagen Edeka und Rewe zu den Übernahme-Gerüchten? Hier wollen sich Unternehmens-Sprecher auf Nachfrage der „Lebensmittel Zeitung“ auf „Gerüchte und Branchenspekulationen“ grundsätzlich nicht äußern. Allerdings soll der „Genossenschaft Migros Zürich“ eine Liste an Tegut-Filialen vorliegen, an denen etwa die Supermarkt-Kette Edeka interessiert sein könnte.