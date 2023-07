Edeka, Rewe und Co.: Große Sorge macht sich breit – jetzt sollen die Kunden handeln!

Lieferengpässe in allerlei verschiedenen Bereichen sind für Kunden von Edeka, Rewe und anderen Supermärkten schon lange keine Seltenheit mehr. Doch der Engpass, der jetzt im Handel droht, hebt sich von den bisherigen gewaltig ab.

So sind die Kunden von Edeka, Rewe und anderen Einzelhändler diesmal selbst in der Lage, die Situation zu entspannen. Dafür müssen sie nichts tun, außer ihr Leergut zurück zu bringen.

Edeka, Rewe und Co.: Branche schlägt Alarm! „Härtetest“

Ein kühles Bier gehört für viele Menschen im Sommer zum Feierabend einfach dazu – doch müssen sie bald darauf verzichten? Die Brauereibranche ist erneut mit einem Engpass an Glasflaschen konfrontiert, berichtet die „Wirtschaftswoche“. Jeden Sommer gehen mehr Bierflaschen über den Ladentisch, als zurück gebracht werden – doch aufgrund besonderer Umstände ist die Lage in diesem Jahr noch angespannter als sonst.

„In diesem Jahr droht der Leergut-Logistik ein besonderer Härtetest“, so Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes. „Es war in diesem Jahr schon so, dass einzelne Brauereien nicht alle Bestellungen erfüllen konnten, weil ihnen an bestimmten Tagen das Leergut ausgegangen ist.“

Europäische Glashütten hätten die Kapazitäten in diesem Jahr aufgrund der hohen Herstellungspreise zurück gefahren, zudem fallen Glashütten in der Ukraine und Russland seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 als Lieferanten aus.

Edeka, Rewe und Co.: Wichtiger Appell an Kunden

Nachfrage und Preis für Glasflaschen haben sich durch diese Umstände deutlich erhöht, erklärt Eichele. „Bei Glasflaschen sehen wir eine Steigerung von bis zu 140 Prozent im Anschaffungspreis, wenn wir den Mai 2023 mit dem Januar 2022 vergleichen.“

Seit der Corona-Krise habe sich dazu das Einkaufsverhalten der Kunden verändert, viele gehen seltener einkaufen, was wiederum zu einer schleppenden Rückgabe des Leergutes führt.

Mehr Themen:

Doch nicht nur die Brauereien, auch die Mineralbrunnenbranche ist auf Glasflaschen angewiesen – beide bitten die Kunden um Mithilfe. „Genauso wie in den heißen Sommern der vergangenen Jahre bitten wir Verbraucher darum, das Leergut möglichst schnell zurückzubringen, damit die Mehrwegsysteme reibungslos funktionieren können“, appelliert Markus Wolff, Vorstand der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB).