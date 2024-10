Edeka-Kunde bringt Wagen voller Pfandflaschen zum Supermarkt – damit hatte er nicht gerechnet!

Ob in der kleinen Tragetasche, wild verstreut im Rucksack oder im großen Plastiksack – viele Menschen sammeln ihr Leergut, und das auch aus gutem Grund. Denn wenn die Tüte einmal randvoll ist, wird sie zum Supermarkt getragen, um an der Kasse gleich etwas Geld zu sparen. Genau das hatte auch ein fleißiger Pfandsammler in einer Edeka-Filiale vor – doch statt langer Wartezeiten am Automaten wurde er überrascht und sorgte im Internet für Aufregung.

Laut einer Studie sammeln rund 980.000 Menschen in Deutschland aktiv Pfandflaschen. Und das ist gut so, denn PET- oder Mehrweg-Flaschen können entweder wiederverwendet oder wie Dosen recycelt werden. Durch die Rückgabe werden Ressourcen geschont und die Umwelt freut sich. Außerdem kann man mit der leckeren Cola-Flasche oder dem Feierabend-Bier sich nicht nur etwas gönnen, sondern auch etwas dazuverdienen.

Edeka: Pfandautomat zählt Flaschen in Sekundenschnelle

Trotzdem ist der Gang zum Pfandautomaten für viele eher eine Tortur – meist dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis man alle Flaschen oder Dosen einzeln in den Automaten gesteckt hat, um an sein Geld zu kommen. Ganz anders erging es jetzt einem Instagram-User – er teilte sein Pfanderlebnis und meinte dazu fröhlich: „Das hat so Spaß gemacht“. Grund dafür war (nicht nur) sein hoher Pfandbon, sondern vor allem der Automat.

Doch der Reihe nach: Er kam mit einem prall gefüllten Einkaufswagen voller Leergut zum Automaten. Wer jetzt denkt, dass er einige Zeit damit verbracht hat, jede Flasche einzeln in den Edeka-Automaten zu werfen, der irrt. Innerhalb weniger Minuten war er fertig – der Grund dafür war der Automat. Der zählt nämlich „die Flaschen selbst“, wie der Edeka-Kunde unter das Video schrieb. Und tatsächlich: Er schüttete gleich mehrere Säcke in den Pfandautomaten, schloss die Abdeckung und die Zählmaschine startete. Am Ende erhielt er eine Summe von 153,59 Euro.

Edeka: Pfandautomat bringt Instagram-Nutzer zum Staunen

Kein Wunder, dass der Edeka-Automat im Netz gefeiert wird. So kommentierten viele begeisterte Nutzer das Video nicht nur mit einem Daumen-hoch-Emoji, sondern freuten sich auch über die hohe Summe des fleißigen Sammlers. So schrieb ein Nutzer: „Toll, wer so viel Pfand sammelt, sollte auch belohnt werden.“ Und ein anderer freute sich: „Hat sich offensichtlich gelohnt. Und der Automat ist natürlich super!“

Kein Wunder, dass sich viele einen solchen Automaten auch in ihrem Lieblingsgeschäft wünschen. Und wer weiß? Vielleicht steht ja schon bald genau so ein blitzschneller Automat in ihrer Filiale.