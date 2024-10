Rewe macht Bargeld-Ansage – Kunden trifft an der Kasse der Schlag

Bargeld oder mit Karte beziehungsweise Smartphone? In vielen Ländern stellt sich diese Frage an den Supermarkt-Kassen heutzutage gar nicht mehr. Doch in Deutschland schwören viele Menschen noch immer auf ihre Münzen und Scheine.

„Nur Bares ist Wahres“ ist bei vielen trotz aller Annehmlichkeiten digitaler Geschäftsabwicklungen noch immer gelebte Philosophie. Für den ein oder anderen Kunden wirkte daher ein Aushang in einer Rewe-Filiale in Weil am Rhein etwas befremdlich. Rewe hat zu dem Fall auf Nachfrage dieser Redaktion Stellung bezogen.

Rewe macht Kunden Bargeld-Ansage

In Zeiten der Corona-Pandemie haben viele Einzelhändler aus hygienischen Gründen ihre Kunden darum gebeten, möglichst auf die Zahlung mit Bargeld zu verzichten. Zu groß war die Sorge, dass sich Erreger über das Bargeld übertragen könnten. Mittlerweile gehören viele Schutzvorkehrungen aus der Pandemie-Zeit der Vergangenheit an.

In der Rewe-Filiale in Weil am Rhein hängt auch mehr als zwei Jahre nach dem letzten Lockdown ein Schild, das an Corona erinnert. „Bitte, wenn möglich bargeldlos bzw. kontaktlos zahlen“, heißt es in weißer Schrift auf rotem Hintergrund, wie ein Rewe-Kunde Ende September dokumentierte. Will die Supermarkt-Kette seine Kunden etwa vom Bargeld abbringen?

Das sagt die Rewe-Zentrale

Die Filiale in Weil am Rhein wollte sich dazu auf Nachfrage dieser Redaktion nicht äußern. Ein Sprecher der Rewe-Zentrale teilte hingegen mit, dass es sich bei dem Hinweis nicht um eine nationale Initiative des Unternehmens handle. „Selbstverständlich können Kunden weiterhin selbst wählen, ob sie mit Bargeld oder bargeldlos bezahlen möchten“, so ein Rewe-Sprecher.

Und nicht nur das. Ihren Rewe-Einkauf können Kunden mittlerweile auch dazu nutzen, um Bargeld abzuheben. Eine gute Alternative für viele Kunden, nachdem das Filialsystem vieler Geldinstitute mittlerweile mehr und mehr ausgedünnt wird.